Euroleague'de Zenit-Baskonia maçında tarihe geçen skor!

Euroleague'de dün oynanan Zenit-Baskonia maçını gerilerden gelen İspanyol temsilcisi Baskonia deplasmanda Zenit'i 75-79'luk skorla mağlup etti. Fakat maçta yaşanan skor serisi Euroleague tarihine geçti.

BASKONİA'DAN İNANILMAZ SKOR SERİSİ: 0-19

Baskonia, maçın bitimine 4 dakika kala Zenit karşısında 14 sayı gerideydi. Maçın son 7 saniyesine kadar Baskonia, Zenit karşısında 19-0'lık inanılması zor bir skor serisine imza attı. Baskonia, 24 saniye kala Luca Vildoza'nın üçlüğü ile eşitliği bozdu ve maçı geriden gelerek 75-79'luk skorla kazanarak tarihi bir başarıya da imza attı.

Bu sonuçla Zenit, EuroLeague'de 29. maçında 13. mağlubiyetini alırken Baskonia ise 30. maçında 16. kez kazandı.

Çeyrek skorları:

1. çeyrek: 14-17

2. çeyrek: 45-32 (31-15)

3. çeyrek: 59-45 (14-13)

4. çeyrek: 75-79 (16-34)