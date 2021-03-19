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Giriş Tarihi: 19.3.2021 10:01 Son Güncelleme: 19.3.2021 10:16

Euroleague'de - maçında tarihe geçen skor!

Euroleague'de Zenit-Baskonia maçında tarihe geçen skor!

'de dün 30. hafta maçları oynandı. - arasında oynanan mücadele Euroleague tarihine geçen maçlardan bir tanesi oldu. Maçın bitimine 4 dakika kala Baskonia karşısında 14 sayı önde olan Zenit, basketbolda ender rastlanan bir skora maruz kaldı. Baskonia, 4 dakika içinde Zenit'e karşı 19-0'lık bir seri yakalayarak 77-72 öne geçmeyi başardı. Baskonia, Euroleague tarihine geçen maçta geriden gelerek maçı 75-79 kazandı.

Euroleague'de dün oynanan Zenit-Baskonia maçını gerilerden gelen İspanyol temsilcisi Baskonia deplasmanda Zenit'i 75-79'luk skorla mağlup etti. Fakat maçta yaşanan skor serisi Euroleague tarihine geçti.

BASKONİA'DAN İNANILMAZ SKOR SERİSİ: 0-19

Baskonia, maçın bitimine 4 dakika kala Zenit karşısında 14 sayı gerideydi. Maçın son 7 saniyesine kadar Baskonia, Zenit karşısında 19-0'lık inanılması zor bir skor serisine imza attı. Baskonia, 24 saniye kala Luca Vildoza'nın üçlüğü ile eşitliği bozdu ve maçı geriden gelerek 75-79'luk skorla kazanarak tarihi bir başarıya da imza attı.

Bu sonuçla Zenit, EuroLeague'de 29. maçında 13. mağlubiyetini alırken Baskonia ise 30. maçında 16. kez kazandı.

Çeyrek skorları:
1. çeyrek: 14-17
2. çeyrek: 45-32 (31-15)
3. çeyrek: 59-45 (14-13)
4. çeyrek: 75-79 (16-34)

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Euroleague'de Zenit-Baskonia maçında tarihe geçen skor!
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