F.Bahçe Zalgiris’e salonu dar etti!

Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi’nde konuk ettiği Litvanya temsilcisini 23 sayı farkla ezip geçti. Vesely 21, De Colo 16 sayıyla yıldızlaştı
THY Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e de acımadı ve rakibini 23 sayı farkla 84-61 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım Pierre ve Guduric'in hızlı hücumlardan kaydettiği sayılarla ilk çeyreği 28-18 önde tamamladı. İkinci periyotta rakibineyalnızca 8 sayı şansıveren Fenerbahçe, devreyi 45-26 üstün kapattı. Özellikle Vesely, De Colo ve Brown, performanslarıyla ön plana çıkarken, Kanarya final periyoduna 20 sayı önde girdi: 66-46. Son çeyreğe de iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, rahat bir oyunla karşılaşmayı 84-61 kazandı. JanVesely 21 sayı, 10 ribaunt,5 asistle maça damgasınıvururken, De Colo16 sayı, 1 ribaunt, 6 asistüretti. Kanarya, 18. galibiyetini elde etti.
Birevim Elazığ'ınrüyası sona erdi
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Birevim Elazığ İl Özel İdare, çeyrek final mücadelesinde Macaristan temsilcisi KSC Szekszard'a 77-67 yenilerek veda etti. Kayseri'de oynanan maçta konuk takım, ilk çeyreği 22-13 önde tamamladı. İkinci periyoda da iyi başlayan ve hücum ribauntlarında etkili olan Macar ekibi, soyunma odasına 43-34 üstün gitti. Birevim Elazığİl Özel İdare, Mitchell'ınüst üste iki üç sayılık basketiyle25. dakikada farkı6'ya indirdi: 52-46. Ancak farkın kapanmasına izin vermeyen KSC Szekszard, sahadan 77-67 galip ayrıldı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.