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Giriş Tarihi: 19.3.2021

F.Bahçe Zalgiris’e salonu dar etti!

F.Bahçe Zalgiris’e salonu dar etti!

Sarı-lacivertliler, ’nde konuk ettiği Litvanya temsilcisini 23 sayı farkla ezip geçti. 21, 16 sayıyla yıldızlaştı

THY Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e de acımadı ve rakibini 23 sayı farkla 84-61 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım Pierre ve Guduric'in hızlı hücumlardan kaydettiği sayılarla ilk çeyreği 28-18 önde tamamladı. İkinci periyotta rakibine yalnızca 8 sayı şansı veren Fenerbahçe, devreyi 45-26 üstün kapattı. Özellikle Vesely, De Colo ve Brown, performanslarıyla ön plana çıkarken, Kanarya final periyoduna 20 sayı önde girdi: 66-46. Son çeyreğe de iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, rahat bir oyunla karşılaşmayı 84-61 kazandı. Jan Vesely 21 sayı, 10 ribaunt, 5 asistle maça damgasını vururken, De Colo 16 sayı, 1 ribaunt, 6 asist üretti. Kanarya, 18. galibiyetini elde etti.

Birevim Elazığ'ın rüyası sona erdi
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Birevim Elazığ İl Özel İdare, çeyrek final mücadelesinde Macaristan temsilcisi KSC Szekszard'a 77-67 yenilerek veda etti. Kayseri'de oynanan maçta konuk takım, ilk çeyreği 22-13 önde tamamladı. İkinci periyoda da iyi başlayan ve hücum ribauntlarında etkili olan Macar ekibi, soyunma odasına 43-34 üstün gitti. Birevim Elazığ İl Özel İdare, Mitchell'ın üst üste iki üç sayılık basketiyle 25. dakikada farkı 6'ya indirdi: 52-46. Ancak farkın kapanmasına izin vermeyen KSC Szekszard, sahadan 77-67 galip ayrıldı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

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F.Bahçe Zalgiris’e salonu dar etti!
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