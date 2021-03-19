F.Bahçe Zalgiris’e salonu dar etti!

THY Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e de acımadı ve rakibini 23 sayı farkla 84-61 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım Pierre ve Guduric'in hızlı hücumlardan kaydettiği sayılarla ilk çeyreği 28-18 önde tamamladı., devreyi 45-26 üstün kapattı. Özellikle Vesely, De Colo ve Brown, performanslarıyla ön plana çıkarken, Kanarya final periyoduna 20 sayı önde girdi: 66-46. Son çeyreğe de iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, rahat bir oyunla karşılaşmayı 84-61 kazandı.Kanarya, 18. galibiyetini elde etti.FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Birevim Elazığ İl Özel İdare, çeyrek final mücadelesinde Macaristan temsilcisi KSC Szekszard'a 77-67 yenilerek veda etti. Kayseri'de oynanan maçta konuk takım, ilk çeyreği 22-13 önde tamamladı. İkinci periyoda da iyi başlayan ve hücum ribauntlarında etkili olan Macar ekibi, soyunma odasına 43-34 üstün gitti.Ancak farkın kapanmasına izin vermeyen KSC Szekszard, sahadan 77-67 galip ayrıldı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.