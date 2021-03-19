Fenerbahçe Galatasaray'a yenilmesine rağmen Dörtlü Final'de!

GALATASARAY BU SEZONKİ DERBİLERDE İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sezon iki kez ligde, iki defa da Avrupa Ligi'nde karşılaşan iki takımdan Galatasaray, ilk galibiyetini aldı.

İki takım, 1955 yılından bu yana 158 kez karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe'nin 95, Galatasaray'ın ise 63 galibiyeti bulunuyor. Avrupa'da oynanan derbilerde de Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı galibiyetlerde 9-3 üstünlüğü bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo'nun Dörtlü Final'deki rakibi, Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımı oldu.

UMMC Ekaterinburg, çeyrek finalde 80-67 kazandığı mücadelenin rövanşında Dinamo Kursk ile karşılaştı. Macaristan'ın Sopron şehrinde oynanan mücadeleden 94-59 galip ayrılan UMMC Ekaterinburg, Dörtlü Final'e yükseldi ve Fenerbahçe Öznur Kablo ile eşleşti.

16-18 Nisan'da oynanacak Dörtlü Final karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak şehir, daha sonra belli olacak.