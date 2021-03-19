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Giriş Tarihi: 19.3.2021 23:01

'a yenilmesine rağmen Dörtlü Final'de!

AA
Fenerbahçe Galatasaray'a yenilmesine rağmen Dörtlü Final'de!

Basketbol FIBA Kadınlar 'nde iki Türk takımını karşı karşıya getiren çeyrek finalde Öznur Kablo, 91-74 kazandığı ilk maçın rövanşında 'a 71-61 mağlup olmasına rağmen Dörtlü Final'e yükseldi.

İspanya'nın Salamanca kentindeki Würzburg Belediye Spor Salonu'nda oynanan çeyrek final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe Öznur Kablo, ilk periyodu 27-21, devreyi de 43-41 üstün tamamladı.

Üçüncü çeyreği de 57-50 önde geçen sarı-lacivertli ekip karşısında son periyotta üstünlüğü ele geçiren Galatasaray, karşılaşmayı 71-61 kazandı. Fenerbahçe Öznur Kablo, rövanş mücadelesini kaybetmesine rağmen ilk maçta elde ettiği 17 sayılık avantaj sayesinde Avrupa Ligi tarihinde 7. kez Dörtlü Final'e kaldı.

Karşılaşmayı, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay da tribünden izledi. Sarı-lacivertli ekibin FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3 ikinciliği, 1 üçüncülüğü ve 2 dördüncülüğü bulunuyor.

16-18 Nisan tarihlerinde oynanacak Dörtlü Final müsabakalarına ev sahipliği yapacak kent, henüz belli olmadı.

GALATASARAY BU SEZONKİ DERBİLERDE İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sezon iki kez ligde, iki defa da Avrupa Ligi'nde karşılaşan iki takımdan Galatasaray, ilk galibiyetini aldı.

İki takım, 1955 yılından bu yana 158 kez karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe'nin 95, Galatasaray'ın ise 63 galibiyeti bulunuyor. Avrupa'da oynanan derbilerde de Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı galibiyetlerde 9-3 üstünlüğü bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo'nun Dörtlü Final'deki rakibi, Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımı oldu.

UMMC Ekaterinburg, çeyrek finalde 80-67 kazandığı mücadelenin rövanşında Dinamo Kursk ile karşılaştı. Macaristan'ın Sopron şehrinde oynanan mücadeleden 94-59 galip ayrılan UMMC Ekaterinburg, Dörtlü Final'e yükseldi ve Fenerbahçe Öznur Kablo ile eşleşti.

16-18 Nisan'da oynanacak Dörtlü Final karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak şehir, daha sonra belli olacak.

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Fenerbahçe Galatasaray'a yenilmesine rağmen Dörtlü Final'de!
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