Bahçeşehir bitiremedi

ING Basketbol Süper Ligi'nde alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı. Galatasaray'a 101-90 mağlup oldu. Galatasaray'ın hızlı başladığı maçta. Ancak Stimac'ın kenarda olduğu bölümü iyi değerlendiren Galatasaray, Pierre Jackson'ın sayıları ile periyodu 32-21 önde bitirdi. G.Saray ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdürürken 50-36'dan sonra gelenile devre sonunda fark 5'e indi:Kırmızı Ejderhalar ikinci yarıya Erick Green'in sayıları ile başladı ve 57-57'de skor eşitlendi.Galatasaray son çeyreğe de 13 - 5'lik bir seriyle başladı ve maçın bitimine 5 dakika 48 saniye kala Erkan Yılmaz'ın sakatlığı üzerine gelen hakem molasına 85-70 önde girdi. Maçın son bölümünde de avantajını koruyan ev sahibi ekip sahadan 101- 90 galip. Kırmızı Ejderhalar adına maçın en skorer isimleri; 18 sayıyla Erick Green ve 17'şer sayıyla Burak Can ile Jamal Jones oldu. Günün diğer maçları: Fethiye Bld-: 76-101,-Darüşşafaka: 98-93, OGM Ormanspor-90-97.Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, maçın ardından şunları söyledi: "Galatasaray bugün hızlı hücumlardan 35 sayı kaydetti ve biz bu tempoya ayak uyduramadık. Aradaki fark da bu yüzden oluştu. Kaybettiğimiz için üzgünüz, hatalarımızı düzeltip önümüzdeki haftalarda mümkün olduğunca fazla maç kazanarak ligi iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz."