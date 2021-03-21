Bahçeşehir bitiremedi

Ligden düşme korkusu yaşayan rakibi karşısında 14 sayılık farkı kapatan Bahçeşehir Koleji, 62-62’de skoru eşitledi. Ancak Motum ile gelen yeni seri G.Saray’a maçı kazandırdı
ING Basketbol Süper Ligi'nde alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı. Galatasaray'a 101-90 mağlup oldu. Galatasaray'ın hızlı başladığı maçta Stimac ile 2'nci hatta 3. Şans sayılarıbulan Bahçeşehir Koleji 19-19'daskoru eşitledi. Ancak Stimac'ın kenarda olduğu bölümü iyi değerlendiren Galatasaray, Pierre Jackson'ın sayıları ile periyodu 32-21 önde bitirdi. G.Saray ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdürürken 50-36'dan sonra gelen 11-2'lik Bahçeşehir Koleji serisi ile devre sonunda fark 5'e indi:
47-52. GREEN İLE DENGE GELDİ
Kırmızı Ejderhalar ikinci yarıya Erick Green'in sayıları ile başladı ve 57-57'de skor eşitlendi. Ardındankarşılıklı basketlerde 26. dakikaya62-62 girilse de çeyreğin son bölümündeetkili olan Brock Motum'unsayıları ile Galatasaray final bölümüne72-65'lik avantajla girdi. Galatasaray son çeyreğe de 13 - 5'lik bir seriyle başladı ve maçın bitimine 5 dakika 48 saniye kala Erkan Yılmaz'ın sakatlığı üzerine gelen hakem molasına 85-70 önde girdi. Maçın son bölümünde de avantajını koruyan ev sahibi ekip sahadan 101- 90 galip. Kırmızı Ejderhalar adına maçın en skorer isimleri; 18 sayıyla Erick Green ve 17'şer sayıyla Burak Can ile Jamal Jones oldu. Günün diğer maçları: Fethiye Bld- Tofaş: 76-101, Beşiktaş-Darüşşafaka: 98-93, OGM Ormanspor-T.Telekom: 90-97.
HIZLI HÜCUMLARI DURDURAMADIK
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, maçın ardından şunları söyledi: "Galatasaray bugün hızlı hücumlardan 35 sayı kaydetti ve biz bu tempoya ayak uyduramadık. Aradaki fark da bu yüzden oluştu. Kaybettiğimiz için üzgünüz, hatalarımızı düzeltip önümüzdeki haftalarda mümkün olduğunca fazla maç kazanarak ligi iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz."