Dörtlü final İstanbul’da

Türkiye, uluslararası dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak
FIBA Kadınlar EuroLeague Dörtlü Final organizasyonu, 16-18 Nisan 2021 tarihinde İstanbul'un ev sahipliğinde Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek. Temsilcimiz Fenerbahçe Öznur Kablo'nun yanı sıra Perfumerias Avenida (İspanya), Sopron Basket (Macaristan) ve UMMC Ekaterinburg (Rusya) takımları Dörtlü Final'de mücadele edecek. 16 NisanCuma günü sarı-lacivertliler, UMMC Ekaterinburg ileoynayacak. Perfumerias Avenida ile de Sopron Basketkarşılaşacak. Final ise 18 Nisan Pazar günü...