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Giriş Tarihi: 27.3.2021

Dörtlü final ’da

Dörtlü final İstanbul’da

Türkiye, uluslararası dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak

FIBA Kadınlar EuroLeague Dörtlü Final organizasyonu, 16-18 Nisan 2021 tarihinde İstanbul'un ev sahipliğinde Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek. Temsilcimiz Fenerbahçe Öznur Kablo'nun yanı sıra Perfumerias Avenida (İspanya), Sopron Basket (Macaristan) ve UMMC Ekaterinburg (Rusya) takımları Dörtlü Final'de mücadele edecek. 16 Nisan Cuma günü sarı-lacivertliler, UMMC Ekaterinburg ile oynayacak. Perfumerias Avenida ile de Sopron Basket karşılaşacak. Final ise 18 Nisan Pazar günü...

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Dörtlü final İstanbul’da
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