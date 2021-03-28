Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Beko Afyon'da kazandı
Giriş Tarihi: 28.3.2021 22:34

Afyon'da kazandı

AA
Fenerbahçe Beko Afyon'da kazandı

'nin 26. haftasında , deplasmanda 'u 97-87 mağlup etti. Fenerbahçe Beko, bu sonuçla ligdeki 20'nci galibiyetini alırken, HDI Sigorta Afyon Belediyespor 14'üncü yenilgisini yaşadı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 97-87 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla ligdeki 20'nci galibiyetini alırken, HDI Sigorta Afyon Belediyespor 14'üncü yenilgisini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ve çekişmenin yaşandığı karşılaşmada Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 28-27 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hücumda Ahmet Düverioğlu, Brown ile Pierre etkili başlayan Fenerbahçe Beko, içeriden ve dışarıdan bulduğu sayılarla HDI Sigorta Afyon Belediyespor karşısında farkı 17'ye çıkararak soyunma odasına 56-39 önde gitti.

Maçın üçüncü periyodunda skordaki üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 19 farkla, 77-58 önde girdi.

Final periyodunda HDI Sigorta Afyon Belediyespor, skor üretse de Fenerbahçe Beko, maçı 97-87 kazandı

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 87 - Fenerbahçe Beko: 97

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Halil Baldemir, Hüseyin Çelik

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Wright 5, Cruz 23, Kairys 18, Leissner 17, Macura 10, Efe Beşok 4, Ekrem Sancaklı 2, Egemen Güven 8, Ali Tuncer

Fenerbahçe Beko: Brown 20, Tarık Biberoviç 10, Barthel 4, Kenan Sipahi 9, Ahmet Duverioğlu 8, Perez 4, Melih Mahmutoğlu 15, O,Quinn 9, Pierre 10, Berkay Candan 8, Ali Muhammed,

1. Periyot: 27-28

Devre: 39-56

3. Periyot: 58-77

5 faulle çıkan: 36.06 Kairys (HDI Sigorta Afyon Belediyespor)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Vaka sayısında patlama sonrası Kabine toplanıyor; İşte masadaki iller!
SON DAKİKA: Dünya basını Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Norveç basınından flaş sözler: 'Türkiye...'
Emekli maaşlarında son dakika: SGK genelge yayınladı...
Son dakika: MEB'den Uzaktan eğitim ve EBA TV açıklaması... Bakan Ziya Selçuk: 'Hazırladık'
Son dakika: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu kararı sonrası flaş sözler! 'Sergen Yalçın ve Fatih Terim ile baş etmek için...'
PKK’nın 27 yıllık vahşeti kazıyla ortaya çıktı
SON DAKİKA: CHP'li bankamatikçi başkan hesabını kapattı! Büyük skandalı SABAH ortaya çıkardı
SON DAKİKA: Ronaldo dün akşama damga vurdu! Sinirden deliye döndü sahayı terk etti...
Son dakika: A Milli Takımımız 96 yıl sonra bir ilke imza attı! Norveç sonrası herkes bunu konuşuyor
SON DAKİKA: Bakan Selçuk tarih vererek detayları açıkladı: Prim borçları silinebilecek!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Beko Afyon'da kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA