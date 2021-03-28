Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Pınar Karşıyaka 1 haftada yıkıldı
Giriş Tarihi: 28.3.2021 14:23

1 haftada yıkıldı

DHA
Pınar Karşıyaka 1 haftada yıkıldı

ve Avrupa'da kulübe dönen Antrenör yönetimindeki iddialı kadrosuyla 2 sezondur yine fırtınalar estiren , 1 hafta içinde evinde üst üste 3 kritik mağlubiyetle sarsıldı.

Ligde 16 maçta 15 galibiyet aldığı serinin ardından geçen hafta 21 Mart'ta lider Anadolu Efes'e iç sahada 98-89 mağlup olan Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 23 Mart Salı günü Hapoel Holon'a son saniyede dramatik bir teknik faulle 77-76 yenilip 8'li Final'i riske attıktan sonra dün ligde Bursaspor önünde aynı kabusu yaşadı. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği son anlarda 1 sayı farkla öndeyken rakip takımdan Shayok'un son saniye basketini savunamayan Kaf-Kaf, geçen yıldan beri ilk kez üst üste 3 yenilgi aldı.

Ligde 2 sezondur ilk kez art arda 2 maç kaybeden yeşil-kırmızılı ekip 26 haftada 20 galibiyette kalıp aylardır oturduğu ikinci sıradaki yerini de riske attı. Kaf-Kaf, bitime 4 maç kala puan tablosunda ikincilik için çekiştiği Fenerbahçe Beko'ya haftaya konuk olacak. Karşıyaka, Bursaspor önünde geçen hafta Anadolu Efes maçı öncesi koronavirüs testi pozitif çıktığı için oynayamayıp Avrupa'da ise testleri negatif sonuçlanınca forma giyen M'Baye'den ligdeki karantinası sürdüğü için yararlanamadı. Takımdaki 5 yabancıdan Kennedy de yine forma giymezken, Antrenör Ufuk Sarıca da dördüncü periyotta itirazlarından dolayı 1 dakika içinde ikinci teknik faulünü alıp sahadan atıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Vaka sayısında patlama sonrası Kabine toplanıyor; İşte masadaki iller!
SON DAKİKA: Dünya basını Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Norveç basınından flaş sözler: 'Türkiye...'
PKK’nın 27 yıllık vahşeti kazıyla ortaya çıktı
Emekli maaşlarında son dakika: SGK genelge yayınladı...
Berat Kandili duası okunuşu! Berat Kandili'nde neler yapılır, hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir? Berat gecesi okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nelerdir?
SON DAKİKA: Ronaldo dün akşama damga vurdu! Sinirden deliye döndü sahayı terk etti...
Son dakika: A Milli Takımımız 96 yıl sonra bir ilke imza attı! Norveç sonrası herkes bunu konuşuyor
Son dakika. Norveç'in yıldızı Haaland Türk duvarına takıldı! Dün akşamki maçta dikkat çeken ayrıntı...
Arka Sokaklar 584. bölüm fragmanı izle! Zeliş’le ilgili acı gerçek Hüsnü’yü kahrediyor
Son dakika: Norveç'e İspanya'da Türk lokumu! Ozan Tufan maça damga vurdu
ARKADAŞINA GÖNDER
Pınar Karşıyaka 1 haftada yıkıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA