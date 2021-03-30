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Giriş Tarihi: 30.3.2021 11:12

Cleveland'ı süpürdü! 39 sayılık fark

AA
Utah Jazz Cleveland'ı süpürdü! 39 sayılık fark

NBA'de lider durumda bulunan , 'nın 2 sayı kaydettiği karşılaşmada 'i 114-75 mağlup etti. Cavaliers'te Cedi Osman forma giymedi. Jazz, bu galibiyetle üst üste 6. kez parkeden galip ayrılmış oldu.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takımı Utah Jazz, sahasında oynadığı Cavaliers karşılaşmasını 114-75'lik skorla kazandı.

Jazz'ı galibiyete, 18 sayı, 17 ribaunt, 4 blokla "double double" yapan Rudy Gobert, 18 sayı, 5 asist üreten Mike Conley ve 19 sayı atan Donovan Mitchell taşıdı. Sahada 6 dakika kalan Ersan İlyasova ise 2 sayı kaydetti.

Cavaliers cephesinde Collin Sexton 20, Darius Garland 18 sayıyla maçı tamamladı. Cedi Osman ise forma şansı bulamadı.

CLİPPERS PEŞ PEŞE 6. MAÇINI KAZANDI

Batı Konferansı'nın 3. basamağındaki Los Angeles Clippers, Doğu Konferansı'nın 3. sırasında yer alan Milwaukee Bucks'ı 129-105 yendi.

Ev sahibi Clippers'ta Marcus Morris 25 sayı, 5 ribaunt, Kawhi Leonard 23 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Luke Kennard 21 sayı, 5 ribaunt ve Reggie Jackson 20 sayıyla oynadı.

Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 6 ribaunt ve Jrue Holiday 24 sayı, 7 asistle mücadele etti.

WİZARDS'I WESTBROOK SIRTLADI

Washington Wizards, ağırladığı Indiana Pacers'ı, Russell Westbrook'un etkili oyunu sayesinde 132-124 mağlup etti.

All-star oyun kurucu Westbrook, 35 sayı, 21 asist, 14 ribauntla "triple double" yaparak karşılaşmaya damga vurdu. 26 sayı, 8 ribaunt üreten Rui Hachimura da galibiyette önemli rol oynadı.

Pacers'ta Domantas Sabonis'in 35 sayı, 11 ribaunt, 6 asist ve Malcolm Brogdon'ın 26 sayı, 8 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Indiana Pacers: 132-124

Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves: 112-107

New York Knicks-Miami Heat: 88-98

Boston Celtics-New Orleans Pelicans: 109-115

Detroit Pistons-Toronto Raptors: 118-104

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 106-127

Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 110-120

San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 115-132

Utah Jazz-Cleveland Cavaliers: 114-75

Golden State Warriors-Chicago Bulls: 116-102

Los Angeles Clippers-Milwaukee Bucks: 129-105

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Utah Jazz Cleveland'ı süpürdü! 39 sayılık fark
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