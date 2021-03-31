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Giriş Tarihi: 31.3.2021 11:34

kafilesi facianın eşiğinden döndü!

AA
Utah Jazz kafilesi facianın eşiğinden döndü!

'de milli basketbolcumuz 'nın forma giydiği , büyük bir facianın eşiğinden döndü.  deplasmanına gitmek için Salt Lake City Havalimanı'ndan yola çıkan Jazz kafilesini taşıyan uçak, kuş sürüsüne çarpınca acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Utah Jazz'ı taşıyan uçak, kuş sürüsüne çarpınca acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Utah Jazz'dan yapılan açıklamaya göre takım kafilesi, Memphis Grizzlies deplasmanına gitmek için Salt Lake City Havalimanı'ndan yola çıktı.

Delta Havayolları'na ait uçak kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı. Motorlarından biri kullanılamaz hale gelen uçak, havalimanına acil dönüş yaptı.

Olayda yaralanan kimse olmadığı ve kafilenin daha sonra başka bir uçakla Memphis deplasmanına hareket ettiği belirtildi.

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Utah Jazz kafilesi facianın eşiğinden döndü!
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