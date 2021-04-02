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Giriş Tarihi: 2.4.2021 20:50 Son Güncelleme: 2.4.2021 21:14

maçında 'yı konuk ediyor! (CANLI)

THY Euroleague maçında Fenerbahçe Beko Barcelona'yı konuk ediyor! CANLI

33. hafta maçında temsilcimiz evinde 'yı konuk ediyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Euroleagu'de Play-Off'u garantilemişti. Son haftaların formda ismi olan Jan Vesely girdiği bir pozisyonda bileğinden sakatlandı ve soyunma odasına gitti. İlk çeyreği Barcelona 25-26 önde tamamladı. Maçta ikinci çeyrek oynanıyor. Maçın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun son çift maçlı haftasının kapanış maçlarında bugün Fenerbahçe Beko, lider Barcelona'yı konuk ediyor. Geçtiğimiz günlerde Alman temsilcisi Bayern Münih'i mağlup etti ve üst üste 6. kez Play-Off'a kalmayı başardı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, bugün lider Barcelona'yı konuk ediyor. İki takım arasında Barcelona'da oynanan ilk maçı Barcelona 97-55 kazanmıştı.

İlk çeyreğin ortasında bileğinden sakatlanan Jan Vesely soyunma odasına gitti.

Barcelona Euroleague'de lider.

CANLI SKOR (İkinci çeyrek oynanıyor)

Fenerbahçe Beko: 29

Barcelona: 26

FENERBAHÇE'NİN BU SEZONKİ EUROLEAGUE KARNESİ

20 GALİBİYET

12 MAĞLUBİYET

Fenerbahçe Beko, 5. sırada.

BARCELONA'NIN BU SEZONKİ EUROLEAGUE KARNESİ

23 GALİBİYET

9 MAĞLUBİYET

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THY Euroleague maçında Fenerbahçe Beko Barcelona'yı konuk ediyor! (CANLI)
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