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Giriş Tarihi: 3.4.2021

Fenerbahçe’ye Vesely şoku

Fenerbahçe’ye Vesely şoku

Kanarya, ’nde Barcelona’ya 82-73 mağlup oldu. Ancak Vesely’nin sakatlığı, sarı-lacivertlileri daha çok üzdü

THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i devirerek play-off'u garantileyen F.Bahçe Beko, dün ise lider Barcelona'ya 82-73 mağlup oldu. Katalanlar, ilk çeyreği 26-25, devreyi de 47-42 üstün kapattı. İspanyol ekibi üçüncü çeyreği 62-58 ile geçerken, parkeden 82-73 galip ayrıldı. Maçın en skoreri 19 sayıyla Guduric oldu. Ancak sarı-lacivertlileri yenilgiden çok, Vesely'nin sakatlığı üzdü. Bileği burkulan Çekyalı oyuncu, karşılaşmaya devam edemedi.

İŞTE O POZİSYON
F.Bahçe'nin yıldızı Jan Vesely, talihsiz bir sakatlık yaşadı. Bolmaro'nun müdahalesiyle yerde kalan Vesely'nin, sol ayak bileği burkuldu. Çekyalı oyuncu, arkadaşlarının yardımıyla bench'e geldi ancak ağrıları artınca soyunma odasına gitti. Durumu bugün çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.

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Fenerbahçe’ye Vesely şoku
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