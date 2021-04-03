Fenerbahçe’ye Vesely şoku

THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i devirerek play-off'u garantileyen F.Bahçe Beko, dün ise lider Barcelona'ya 82-73 mağlup oldu. Katalanlar, ilk çeyreği 26-25, devreyi de 47-42 üstün kapattı. İspanyol ekibi üçüncü çeyreği 62-58 ile geçerken, parkeden 82-73 galip ayrıldı.Ancak sarı-lacivertlileri yenilgiden çok, Vesely'nin sakatlığı üzdü. Bileği burkulan Çekyalı oyuncu, karşılaşmaya devam edemedi.F.Bahçe'nin yıldızı Jan Vesely, talihsiz bir sakatlık yaşadı. Bolmaro'nun müdahalesiyle yerde kalan Vesely'nin, sol ayak bileği burkuldu. Çekyalı oyuncu, arkadaşlarının yardımıyla bench'e geldi ancak ağrıları artınca soyunma odasına gitti. Durumu bugün çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.