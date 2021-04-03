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Giriş Tarihi: 3.4.2021 13:28 Son Güncelleme: 3.4.2021 13:30

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Son dakika: Fenerbahçe'den Jan Vesely ve Nando De Colo açıklaması

Son dakika haberi... 'de ile karşılaşan 'da ve , sakatlanarak oyuna devam edememişti. Sarı-lacivertli ekipten iki yıldızla ilgili açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Fenerbahçe Beko'nun 2 Nisan Cuma günü Barcelona ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Jan Vesely ve Nando De Colo'nun durumları hakkında takım doktoru Ahmet Kulduk açıklamalarda bulundu.

Ahmet Kulduk'un açıklamaları şu şekilde:

"Oyuncumuz Jan Vesely'nin 3 Nisan Cumartesi günü (bugün) Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde çekilen MR'ında sol ayak bileği dış yan bağ lezyonu tespit edilmiştir. Jan Vesely'nin tedavisine başlanmıştır ve sporcumuzun durumu, iki hafta sonra tekrar değerlendirilerek dönüş sürecine karar verilecektir.

Karşılaşmanın son çeyreğinde sakatlanan Nando De Colo'nun diz travması nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Sporcumuzun durumu, Real Madrid karşılaşması öncesinde tekrar değerlendirilecektir."

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Son dakika: Fenerbahçe'den Jan Vesely ve Nando De Colo açıklaması
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