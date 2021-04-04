Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Ersanlı Utah Jazz'den üst üste 9. galibiyet!
Giriş Tarihi: 4.4.2021 11:03 Son Güncelleme: 4.4.2021 11:07

Ersanlı Utah Jazz'den üst üste 9. galibiyet!

AA
Ersanlı Utah Jazz'den üst üste 9. galibiyet!

NBA'de 'i 137-91 yenen Utah Jazz, peş peşe 9. galibiyetini aldı. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Jazz, takımca 26 üç sayılık basket attığı Magic karşılaşmasını, 46 sayı farkla kazandı. Utah'ta ise 13 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 9 sayı, 5 ribauntla tamamladı.

NBA'de Orlando Magic'i 137-91 yenen Utah Jazz, peş peşe 9. galibiyetini aldı. NBA'e 8 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Jazz, takımca 26 üç sayılık basket attığı Magic karşılaşmasını, 46 sayı farkla kazandı.

Oyuna giren 13 oyuncunun da skora katkı yaptığı ev sahibi Jazz'da Donovan Mitchell 22, Joe Ingles ve Bojan Bogdanovic 17'şer sayıyla öne çıktı. Ersan İlyasova ise 13 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 9 sayı, 5 ribauntla tamamladı. Magic cephesinde Wendell Carter 19 sayı, 12 ribaunt, Chuma Okeke 16 sayı, 5 ribauntla mücadele etti.

76ERS PİVOTU EMBİİD SAKATLIKTAN 24 SAYIYLA DÖNDÜ

Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Philadelphia 76ers, Joel Embiid'in 10 maçlık aranın ardından formasına kavuştuğu karşılaşmada, Minnesota Timberwolves'u 122-113 yendi. Ev sahibi 76ers'ı galibiyete, 32 sayı kaydeden Tobias Harris ve 24 sayı, 8 ribaunt, 3 blokla oynayan Embiid taşıdı. Oyuna sonradan dahil olan Furkan Korkmaz da 6 sayı, 2 asist üretti.

Lig sonuncusu Timberwolves'un all-star pivotu Karl-Anthony Towns, 39 sayı, 14 ribaunt, 5 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Çaylak oyuncu Anthony Edwards ise 27 sayı attı. Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, takımının 115-101 mağlup ayrıldığı Miami Heat deplasmanında 2 sayı, 2 asistle oynadı.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Dallas Mavericks: 87-109

Detroit Pistons-New York Knicks: 81-125

Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 115-101

Philadelphia 76ers-Minnesota Timberwolves: 122-113

Utah Jazz-Orlando Magic: 137-91

San Antonio Spurs-Indiana Pacers: 133-139 (uzatmada)

Sacramento Kings-Milwaukee Bucks: 128-129

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 133-85

EN ÇOK OKUNANLAR

Rojin Haspolat kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat'ın memleketi neresi?
Son dakika: Hatayspor maçı sonrası Galatasaray ve Fatih Terim için olay sözler! "6-7 gol yiyebilirdi, bundan sonra Fenerbahçe ile..."
Son dakika haberi | 103 emekli amiralin darbe çağrışımlı skandal bildirisine peş peşe sert tepkiler: Haddinizi bilin
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan flaş Fatih Terim yorumu: 'Yol ayrımında...'
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online MPİ 3 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları bilet sorgulama
Son dakika: Fenerbahçe'de 6 ismin bileti kesildi! Yıldız futbolcu teknik ekibe katılacak...
TikTok mağduru olan Demet Akalın alay konusu oldu! Fenomenler sosyal medyadan böyle ti’ye aldılar!
Kredi kartı kullanırken bu hataya dikkat! 'Asgari tuzak var'
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ilk kez sabah.com.tr’ye açıkladı! “Bu bitki sayesinde diyet yapmadan ayda iki kilo vereceksiniz”
‘Kardeşlerim’ dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu Çağla Şimşek 'Kardeşlerim'in kadrosuna dahil oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ersanlı Utah Jazz'den üst üste 9. galibiyet!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA