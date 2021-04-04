Galatasaray 40 sayı farkla kazandı!

ING Basketbol Süper Ligi 27. hafta maçında Galatasaray, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 110-70 yendi.

Galatasaray bu sonuçla ligde 9. galibiyetini elde ederken, HDI Sigorta Afyon Belediyespor ise 15. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya Marei ve Crawford'un basketleriyle başlayan Galatasaray, 6. dakikada 19-10 öne geçti. Motum ve Jackson ile skor üretmeye devam eden sarı-kırmızılı takım, ilk periyodu 31-24 önde bitirdi.

İkinci periyodun ilk bölümünde Jackson ve Yiğit Arslan ile dış atışlardan sayı bulan Galatasaray, 14. dakikada skoru 39-29 yaptı. Konuk takım, Wright ile farkı eritmeye çalışırken, Galatasaray soyunma odasına da 52-44 üstün gitti.

Etkili mücadelesini maçın ikinci yarısına da taşıyan Galatasaray, savunmada zorlanan rakibi karşısında Jackson, Crawford ve Motum ile sayı üretmeye devam ederek soy çeyreğe 87-60 önde girdi.

Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren Galatasaray, müsabakadan 110-70 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri ile sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Fatih Terim de salonda takip etti.

Galatasaray: 110 - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 70

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Serkan Emlek, Serdar Ünal, Alper Özgök

Galatasaray: Jackson 27, Crawford 30, Göksenin Köksal 5, Motum 11, Marei 12, Jefferson 16, Yiğit Arslan 3, Ayberk Olmaz 3, Barış Ermiş, Caner Erdeniz, Eray Aydoğan 2, Saadettin Donat 1

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Wright 22, Saldivar 12, Leissner 3, Macura, Kairys 15, Sinan Sağlam, Akif Egemen Güven 12, Efe Beşok, Ekrem Sancaklı, Utku Saraloğlu 3, Berke Aygündüz 3, Ali Tuncer

1. Periyot: 31-24

Devre: 52-44

3. Periyot: 87-60

Diskalifiye: 3.21 Macura (HDI Sigorta Afyon Belediyespor)