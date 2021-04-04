Potada Vesely ve De Colo şoku!

F.BAHÇE Beko'nun Barcelona ile oynadığı maçta sakatlananvetedavilerine başlandı.Diz travması problemi yaşayan De Colo'nun durumunun ise Real Madrid karşılaşması öncesi tekrar değerlendirileceği belirtildi.FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, yöneticiler, futbolcular, teknik heyet ve personel; Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen barbekü partisinde bir araya geldi. Organizasyonda keyifli anlar yaşanırken, Başkan Koç, futbolcularla yakından ilgilenip sohbet etti.