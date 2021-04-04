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Giriş Tarihi: 4.4.2021

Potada Vesely ve De Colo şoku!

Potada Vesely ve De Colo şoku!
F.BAHÇE Beko'nun Barcelona ile oynadığı maçta sakatlanan Jan Vesely ve Nando de Colo'nun tedavilerine başlandı. Sol ayak bileği dış yan bağında lezyon tespit edilen Vesely'nin en az 2 hafta parkelerden uzak kalacağı öğrenildi. Diz travması problemi yaşayan De Colo'nun durumunun ise Real Madrid karşılaşması öncesi tekrar değerlendirileceği belirtildi.

BARBEKÜ KEYFİ
FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, yöneticiler, futbolcular, teknik heyet ve personel; Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen barbekü partisinde bir araya geldi. Organizasyonda keyifli anlar yaşanırken, Başkan Koç, futbolcularla yakından ilgilenip sohbet etti.

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Potada Vesely ve De Colo şoku!
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