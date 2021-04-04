Potada Vesely ve De Colo şoku!

F.BAHÇE Beko'nun Barcelona ile oynadığı maçta sakatlanan Jan Vesely ve Nandode Colo'nun tedavilerine başlandı. Solayak bileği dış yan bağında lezyon tespitedilen Vesely'nin en az 2 hafta parkelerdenuzak kalacağı öğrenildi. Diz travması problemi yaşayan De Colo'nun durumunun ise Real Madrid karşılaşması öncesi tekrar değerlendirileceği belirtildi.
BARBEKÜ KEYFİ
FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, yöneticiler, futbolcular, teknik heyet ve personel; Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen barbekü partisinde bir araya geldi. Organizasyonda keyifli anlar yaşanırken, Başkan Koç, futbolcularla yakından ilgilenip sohbet etti.