Galatasaray lige tutundu

NG Basketbol Süper Ligi'nde kalma mücadelesi veren Galatasaray, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 110-70 yenerek umudunu son üç maça taşıdı.Jackson, Crawford ve Jefferson ile 73 sayı üreten Aslan, ilk yarıyı 52-44 önde tamamlayıp, ikinci devrede farkı açtı ve mücadeleyi 110-70 kazandı. Puanını 35'e yükselten sarı-kırmızılılar, maç fazlası ile 12. sıraya çıktı.ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'yı 117- 59'luk skorla devirdi. İzmir ekibi, yarın Şampiyonlar Ligi play-off'unda kritik bir maça oynayacakları için genç oyuncularla parkeye çıktı. Fenerbahçe Beko da ilk yarısını 63-29 önde kapattığı mücadeleyi 117-59 kazandı. Kanarya'da Berkay Candan 25, Tarık Biberovic de 23 sayı atarak karşılaşmanın en skorer isimleri oldu. Karşıyaka'da Arca Tülüoğlu 22 sayı kaydederken, Mahir Ağva 21 sayı, 2 asist ve 13 ribauntluk performans sergiledi.