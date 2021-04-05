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Giriş Tarihi: 5.4.2021

Galatasaray lige tutundu

Galatasaray lige tutundu

Üç yabancısı Jackson-Crawford-Jefferson ile hücumda toplam 73 sayı üreten Cimbom, ikinci yarıda rakibinin direncini kırarak farka gitti. Konuk ekipte Macura ilk periyotta diskalifiye edildi

ING Basketbol Süper Ligi'nde kalma mücadelesi veren Galatasaray, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 110-70 yenerek umudunu son üç maça taşıdı. İlk periyotta Motum'un müdahalesiyle sakatlanan Leissner oyuna devam edemezken, G.Saray Başantrenörü Ekrem Memnun ile tartışan Macura da diskalifiye edildi. Jackson, Crawford ve Jefferson ile 73 sayı üreten Aslan, ilk yarıyı 52-44 önde tamamlayıp, ikinci devrede farkı açtı ve mücadeleyi 110-70 kazandı. Puanını 35'e yükselten sarı-kırmızılılar, maç fazlası ile 12. sıraya çıktı. Lider Anadolu Efes de deplasmanda Bursaspor'u 95-76 mağlup etti.

FENERBAHÇE BEKO KARŞIYAKA'YI YIKTI
SARI-LACIVERTLILER, ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'yı 117- 59'luk skorla devirdi. İzmir ekibi, yarın Şampiyonlar Ligi play-off'unda kritik bir maça oynayacakları için genç oyuncularla parkeye çıktı. Fenerbahçe Beko da ilk yarısını 63-29 önde kapattığı mücadeleyi 117-59 kazandı. Kanarya'da Berkay Candan 25, Tarık Biberovic de 23 sayı atarak karşılaşmanın en skorer isimleri oldu. Karşıyaka'da Arca Tülüoğlu 22 sayı kaydederken, Mahir Ağva 21 sayı, 2 asist ve 13 ribauntluk performans sergiledi.

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Galatasaray lige tutundu
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