Galatasaray lige tutundu

Üç yabancısı Jackson-Crawford-Jefferson ile hücumda toplam 73 sayı üreten Cimbom, ikinci yarıda rakibinin direncini kırarak farka gitti. Konuk ekipte Macura ilk periyotta diskalifiye edildi
ING Basketbol Süper Ligi'nde kalma mücadelesi veren Galatasaray, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 110-70 yenerek umudunu son üç maça taşıdı. İlkperiyotta Motum'un müdahalesiylesakatlanan Leissner oyuna devamedemezken, G.Saray BaşantrenörüEkrem Memnun ile tartışan Macurada diskalifiye edildi. Jackson, Crawford ve Jefferson ile 73 sayı üreten Aslan, ilk yarıyı 52-44 önde tamamlayıp, ikinci devrede farkı açtı ve mücadeleyi 110-70 kazandı. Puanını 35'e yükselten sarı-kırmızılılar, maç fazlası ile 12. sıraya çıktı. Lider Anadolu Efes de deplasmandaBursaspor'u 95-76 mağlup etti.
FENERBAHÇE BEKOKARŞIYAKA'YI YIKTI SARI-LACIVERTLILER, ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'yı 117- 59'luk skorla devirdi. İzmir ekibi, yarın Şampiyonlar Ligi play-off'unda kritik bir maça oynayacakları için genç oyuncularla parkeye çıktı. Fenerbahçe Beko da ilk yarısını 63-29 önde kapattığı mücadeleyi 117-59 kazandı. Kanarya'da Berkay Candan 25, Tarık Biberovic de 23 sayı atarak karşılaşmanın en skorer isimleri oldu. Karşıyaka'da Arca Tülüoğlu 22 sayı kaydederken, Mahir Ağva 21 sayı, 2 asist ve 13 ribauntluk performans sergiledi.