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Giriş Tarihi: 9.4.2021 22:43 Son Güncelleme: 9.4.2021 22:49

Euroleague'de son hafta maçı! Milano deplasmanında!

Euroleague'de son hafta maçı! Anadolu Efes Milano deplasmanında!

'de normal sezonun son maçında temsilcimiz , İtalya temsilcisi takımına konuk oluyor. Milano ilk yarıyı 49-39 önde tamamladı. Zorlu maçta üçüncü çeyrek oynanıyor.

THY Euroleague'de son hafta heyecanı bugünkü maçlarla sona eriyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, Euroleague'in 34. ve son hafta maçında İtalya temsilcisi Olimpia Milano takımına konuk oluyor. İlk yarıyı Milano, Anadolu Efes karşısında 49-39 önde tamamladı. Zorlu maçta üçüncü çeyrek oynanıyor.

CANLI SKOR

Olimpia Milano 73-53 Anadolu Efes

İlk çeyrek: Milano 29-19 Anadolu Efes

İkinci çeyrek: Milano 20-20 Anadolu Efes

Ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 72-69'luk skorla Milano'ya mağlup olmuştu.

Euroleague'de iki takım arasında oynanan 29 maçta temsilcimiz Anadolu Efes 20 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı.

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Euroleague'de son hafta maçı! Anadolu Efes Milano deplasmanında!
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