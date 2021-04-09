Euroleague'de son hafta maçı! Anadolu Efes Milano deplasmanında!

THY Euroleague'de son hafta heyecanı bugünkü maçlarla sona eriyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, Euroleague'in 34. ve son hafta maçında İtalya temsilcisi Olimpia Milano takımına konuk oluyor. İlk yarıyı Milano, Anadolu Efes karşısında 49-39 önde tamamladı. Zorlu maçta üçüncü çeyrek oynanıyor.
CANLI SKOR
Olimpia Milano 73-53 Anadolu Efes
İlk çeyrek: Milano 29-19 Anadolu Efes
İkinci çeyrek: Milano 20-20 Anadolu Efes
Ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 72-69'luk skorla Milano'ya mağlup olmuştu.
Euroleague'de iki takım arasında oynanan 29 maçta temsilcimiz Anadolu Efes 20 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı.