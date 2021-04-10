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Giriş Tarihi: 10.4.2021

ve F.Bahçe Beko’nun rakipleri belli oldu

Anadolu Efes ve F.Bahçe Beko’nun rakipleri belli oldu
THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun son haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalyan ekibi AX Armani Milan'a 98-75 mağlup oldu. Bu yenilgiye rağmen sezonu 2. sırada bitiren lacivertbeyazlılar, çeyrek finalde İspanyol ekibi Real Madrid ile eşleşti. 7. sırada kalan Fenerbahçe Beko ise CSKA Moskova'ya rakip oldu. Anadolu Efes, 5 maç üzerinden oynanacak seride ev sahibi avantajını kaparken, sarılacivertliler, ev sahibi avantajı olmadan CSKA Moskova serisine başlayacak. Çeyrek finaller 20 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında oynanacak. Serilerde üç maç kazanan takımlar Final Four'a adını yazdıracak. Diğer eşleşmeler şöyle: AX Armani Milan- Bayern Münih, Barcelona- Valencia veya Zenit.

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Anadolu Efes ve F.Bahçe Beko’nun rakipleri belli oldu
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