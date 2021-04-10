Anadolu Efes ve F.Bahçe Beko’nun rakipleri belli oldu

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun son haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalyan ekibi AX Armani Milan'a 98-75 mağlup oldu. Bu yenilgiye rağmen sezonu2. sırada bitiren lacivertbeyazlılar,çeyrek finaldeİspanyol ekibi Real Madridile eşleşti. 7. sırada kalan Fenerbahçe Beko ise CSKAMoskova'ya rakip oldu. Anadolu Efes, 5 maç üzerinden oynanacak seride ev sahibi avantajını kaparken, sarılacivertliler, ev sahibi avantajı olmadan CSKA Moskova serisine başlayacak. Çeyrek finaller20 Nisan-5 Mayıs tarihleriarasında oynanacak. Serilerde üç maç kazanan takımlar Final Four'a adını yazdıracak. Diğer eşleşmelerşöyle: AX Armani Milan- Bayern Münih, Barcelona- Valencia veya Zenit.