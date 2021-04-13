Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun THY Euroleague play-off maç programı belli oldu

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamaya göre, normal sezonu ilk 8'de tamamlayan takımların mücadele edeceği ve 3 galibiyete ulaşacak ekiplerin Dörtlü Final'e yükseleceği play-off'ta ilk maçlar, 20-21 Nisan'da oynanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda normal sezonu 3. sırada bitiren ve 6. basamaktaki İspanya temsilcisi Real Madrid ile eşleşen Anadolu Efes, çeyrek finalde ilk maçını 20 Nisan Salı günü İstanbul'da yapacak. Ligde 34 hafta süren normal sezon sonunda 7. basamakta yer alan ve 2. sıradaki Rusya ekibi CSKA Moskova'nın rakibi olan Fenerbahçe Beko ise çeyrek finalde ilk karşılaşmasına 21 Nisan Çarşamba günü deplasmanda çıkacak.