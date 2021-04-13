Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun THY Euroleague play-off maç programı belli oldu
Giriş Tarihi: 13.4.2021 10:47 Son Güncelleme: 13.4.2021 10:58

ve 'nun play-off maç programı belli oldu

AA
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun THY Euroleague play-off maç programı belli oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off oynamaya hak kazanan ile 'nun maç programı belli oldu. ile eşleşen Anadolu Efes, çeyrek finalde ilk maçını 20 Nisan Salı günü İstanbul'da yapacak. 'nın rakibi olan Fenerbahçe Beko ise çeyrek finalde ilk karşılaşmasına 21 Nisan Çarşamba günü deplasmanda çıkacak.

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamaya göre, normal sezonu ilk 8'de tamamlayan takımların mücadele edeceği ve 3 galibiyete ulaşacak ekiplerin Dörtlü Final'e yükseleceği play-off'ta ilk maçlar, 20-21 Nisan'da oynanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda normal sezonu 3. sırada bitiren ve 6. basamaktaki İspanya temsilcisi Real Madrid ile eşleşen Anadolu Efes, çeyrek finalde ilk maçını 20 Nisan Salı günü İstanbul'da yapacak. Ligde 34 hafta süren normal sezon sonunda 7. basamakta yer alan ve 2. sıradaki Rusya ekibi CSKA Moskova'nın rakibi olan Fenerbahçe Beko ise çeyrek finalde ilk karşılaşmasına 21 Nisan Çarşamba günü deplasmanda çıkacak.

ANADOLU EFES'İN MAÇ PROGRAMI

20 NİSAN SALI
20.00 Anadolu Efes-Real Madrid

22 NİSAN PERŞEMBE
20.00 Anadolu Efes-Real Madrid

27 NİSAN SALI
22.00 Real Madrid-Anadolu Efes

(Gerekmesi halinde 4. maç 29 Nisan'da Madrid'de, 5. karşılaşma ise 4 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak)

FENERBAHÇE BEKO'NUN MAÇ PROGRAMI

21 NİSAN ÇARŞAMBA
20.00 CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko

23 NİSAN CUMA
20.00 CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko

28 NİSAN ÇARŞAMBA
20.45 Fenerbahçe Beko-CSKA Moskova

(Gerekmesi halinde 4. müsabaka 30 Nisan'da İstanbul'da, 5. maç ise 4 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak)

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Son dakika | Tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısı kararları ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Öğrencilerin hizmetine sunuldu...
Bakan Koca'dan son dakika: Ramazan'da 21 gün tam kapanma olacak mı? Bilim Kurulu Toplantısı sonrası flaş açıklamalar
Son dakika: Lenf kanserine yakalanan Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu'ndan haber var!
Son dakika haber: Faizsiz konut sisteminde yeni dönem: İşte başvuruda bulunan 35 şirket!
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 12 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte güncel Kovid-19 verileri
Son dakika: Fenerbahçe maçı sonrası Altay Bayındır'a şok sözler! "20 yaşındaki çocuk, arkadaşına..."
Son dakika... Emekliye zamlı ikramiye! Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri ne kadar olacak?
Son dakika: Ramazan ayında kafe ve restoranlar nasıl hizmet verecek? İçişleri Bakanlığı yanıtladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun THY Euroleague play-off maç programı belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA