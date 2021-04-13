Anadolu Efes’ten Tofaş’a geçit yok

Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, sahasında Tofaş'ı 87-85 mağlup etti.Bursa temsilcisi performansını artırarak son periyoda 68-67 üstün girse de Efes geri döndü ve parkeden 87-85 galip ayrıldı.Tofaş'ta ise Muhsin Yaşar ve Akoon-Purcell 14'er sayı attı.Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları bugün başlıyor… İlk mücadeleyi deplasmanda 2-0 kazanan Chelsea, bugün TSİ 22.00'de evinde Porto'yu konuk ediyor. Gecenin maçında ise deplasmanda Bayern Münih'i 3-2 mağlup eden PSG, Alman ekibine karşı yarı final bileti arayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den yayınlanacak.