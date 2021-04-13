Anadolu Efes’ten Tofaş’a geçit yok

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, sahasında Tofaş'ı 87-85 mağlup etti. Kıran kıranageçen maçın ilk çeyreğini lacivert-beyazlılar 28-21önde kapatırken, soyunma odasına 50-50'lik eşitliklegidildi. Bursa temsilcisi performansını artırarak son periyoda 68-67 üstün girse de Efes geri döndü ve parkeden 87-85 galip ayrıldı. Ergin Ataman'ınekibi üst üste 5. maçını kazanırken, mücadeleninen skoreri, 21 sayı, 3 asist ve 3 ribauntkaydeden Vasilije Micic oldu. Tofaş'ta ise Muhsin Yaşar ve Akoon-Purcell 14'er sayı attı.
DEVLER LİGİ'NDERÖVANŞ ZAMANI ŞAMPİYONLAR Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları bugün başlıyor… İlk mücadeleyi deplasmanda 2-0 kazanan Chelsea, bugün TSİ 22.00'de evinde Porto'yu konuk ediyor. Gecenin maçında ise deplasmanda Bayern Münih'i 3-2 mağlup eden PSG, Alman ekibine karşı yarı final bileti arayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den yayınlanacak.