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Giriş Tarihi: 13.4.2021

’ten Tofaş’a geçit yok

Anadolu Efes’ten Tofaş’a geçit yok
ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, sahasında Tofaş'ı 87-85 mağlup etti. Kıran kırana geçen maçın ilk çeyreğini lacivert-beyazlılar 28-21 önde kapatırken, soyunma odasına 50-50'lik eşitlikle gidildi. Bursa temsilcisi performansını artırarak son periyoda 68-67 üstün girse de Efes geri döndü ve parkeden 87-85 galip ayrıldı. Ergin Ataman'ın ekibi üst üste 5. maçını kazanırken, mücadelenin en skoreri, 21 sayı, 3 asist ve 3 ribaunt kaydeden Vasilije Micic oldu. Tofaş'ta ise Muhsin Yaşar ve Akoon-Purcell 14'er sayı attı.

DEVLER LİGİ'NDE RÖVANŞ ZAMANI
ŞAMPİYONLAR Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları bugün başlıyor… İlk mücadeleyi deplasmanda 2-0 kazanan Chelsea, bugün TSİ 22.00'de evinde Porto'yu konuk ediyor. Gecenin maçında ise deplasmanda Bayern Münih'i 3-2 mağlup eden PSG, Alman ekibine karşı yarı final bileti arayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den yayınlanacak.

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Anadolu Efes’ten Tofaş’a geçit yok
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