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Giriş Tarihi: 15.4.2021 13:14

maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde

DHA
Ekaterinburg maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde

Fenerbahçe Öznur Kablo, yarın (16 Nisan) oynanacak maçı öncesinde takımdaki bütün oyuncuların koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar Euroleague Yarı Finali'nde yarın saat 16:00'da Rus ekibi Ekaterinburg ile karşı karşıya gelecek.

Daha önce 4 oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan sarı-lacivertli ekip, son yapılan testlerde bütün oyuncuların testlerinin negatif çıktığını ve yarın oynanacak maç öncesi gerçekleştirilecek son antrenmana tam takım çıkacaklarını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Euroleague Women F4 kampına katılım sırasında yapılan tarama testlerinde, takımımızda hiçbir oyuncuda Covid bulgusuna rastlanmamıştır. Takımımız tam kadro halinde F4 kampına girmiş, bugünkü son idmanı tam kadro olarak yapacaktır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadedeleri kullanıldı.

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Ekaterinburg maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde
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