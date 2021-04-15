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Giriş Tarihi: 15.4.2021 21:01 Son Güncelleme: 15.4.2021 21:24

'da pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi

DHA
Fenerbahçe Beko'da pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi

, takımda 2 basketbolcusunun daha testinin pozitif çıktığını ve toplam pozitif vaka sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki kişinin dün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan kişiler dışındaki oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve personelimizin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün uygulanan Covid-19 testlerinde ise bir kişinin daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Geride bıraktığımız iki günün test sonuçlarına göre takımımızda pozitif vaka sayısı beşe yükselmiştir. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır" denildi.

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Fenerbahçe Beko'da pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi
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