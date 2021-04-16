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Giriş Tarihi: 16.4.2021 16:22 Son Güncelleme: 16.4.2021 16:50

CANLI | Öznür Kablo final için parkede! Rakip Ekaterinburg

CANLI | Fenerbahçe Öznür Kablo final için parkede! Rakip Ekaterinburg

FIBA 'de Final-Four heyecanı 'da Volkswagen Arena'da oynanan yarı final müsabakaları ile yaşanıyor. Temsilcimiz , saat 16.00'da başlayan maçta Rus takımı ile karşılaşıyor. Müsabakayı kazanan takım adını finale yazdıracak.

FIBA Kadınlar Euroleague'de Final-Four heyecanı İstanbul'da yaşanıyor. Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen turnuvada temsilcimiz Fenerbahçe'nin yanı sıra Rusya'dan UMMC Ekaterinburg, İspanya'dan Perfumerias Avenida ve Macaristan'dan Sopron Basket takımları yer alıyor.

Final-Four'un ilk gününde bugün saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Fenerbahçe ile UMMC Ekaterinburg kozlarını paylaşıyor. İkinci maçta ise saat 21.00'de Perfumerias Avenida - Sopron Basket takımları karşı karşıya gelecek. Kazanan takımlar 18 Nisan Pazar günü finalde şampiyonluk için mücadele edecek. Kaybeden takımlar ise üçüncülük müsabakasına çıkacak.

FENERBAHÇE 48-55 UMMC EKATERİNBURG

İlk Çeyrek Sonucu | Fenerbahçe Öznur Kablo 21-22 UMMC Ekaterinburg
İlk Yarı Sonucu | Fenerbahçe Öznur Kablo 48-55 UMMC Ekaterinburg

İSTANBUL, 3. KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

FIBA Kadınlar Euroleague Final-Four organizasyonuna İstanbul 3. kez ev sahipliği yapıyor. Daha önce 2012 ve 2016 yıllarında İstanbul'da yapılmıştı. 2012 yılında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda düzenlenen son 8'de İspanya'dan Ros Casares takımı ipi göğüslemişti. 2016 yılında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan Final-Four'da ise UMMC Ekaterinburg şampiyonluğu kazanmıştı.

Fenerbahçe, Kadınlar Euroleague'de bugüne kadar 3 kez final oynadı. Sarı-lacivertliler, 2013'te UMMC Ekaterinburg'a 82-56, 2014'te Galatasaray'a 69-58 ve 2017'de de Dinamo Kursk'a 77-63'lük skorla mağlup olarak sezonu ikinci tamamladı.

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CANLI | Fenerbahçe Öznür Kablo final için parkede! Rakip Ekaterinburg
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