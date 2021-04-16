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Giriş Tarihi: 16.4.2021 18:33 Son Güncelleme: 16.4.2021 18:34

Son dakika: - maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi!

Son dakika: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi!

Son dakika haberi... ING Basketbol Ligi'nde bugün oynanacak olan - maçı koronavirüs sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

ING Basketbol Ligi 29. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçına koronavirüs engeli... Sarı-lacivertli takımda artan Covid-19 vakaları sonrası mücadelenin ertelendiği açıklandı. Fenerbahçe'de gelen son dakika haberine göre takımdaki vaka sayısı toplam 7 oyuncuya çıktı.

FENERBAHÇE TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki kişinin bugün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Bugünün test sonuçlarına göre takımımızdaki pozitif vaka sayısı yediye yükselmiştir. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi!
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