Son dakika: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi!

ING Basketbol Ligi 29. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçına koronavirüs engeli... Sarı-lacivertli takımda artan Covid-19 vakaları sonrası mücadelenin ertelendiği açıklandı. Fenerbahçe'de gelen son dakika haberine göre takımdaki vaka sayısı toplam 7 oyuncuya çıktı.

FENERBAHÇE TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki kişinin bugün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Bugünün test sonuçlarına göre takımımızdaki pozitif vaka sayısı yediye yükselmiştir. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.