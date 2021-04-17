Furkan'dan harika performans! 76ers Clippers'ı devirdi...

RANDLE, 44 SAYIYLA KARİYER REKORU KIRDI

Doğu Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren New York Knicks, deplasmanda Dallas Mavericks'i 117-109 yendi. 2014 yılının ardından ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Knicks'te Julius Randle, 44 sayı, 10 ribauntla kariyer rekoru kırdı. R.J. Barrett 24 sayı, 8 ribaunt, Derrick Rose ise 15 sayı, 5 asistle galibiyette pay sahibi oldu. Mavericks'te Kristaps Porzingis'in 23 sayı, 12 ribaunt ve Luka Doncic'in 22 sayı, 19 asistlik katkıları, sezonun 25. yenilgisini önleyemedi.

SONUÇLAR

Utah Jazz-Indiana Pacers: 119-111

Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder: 110-104

Washington Wizards-New Orleans Pelicans: 117-115

Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers: 106-103

Toronto Raptors-Orlando Magic: 113-102

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 130-115

Chicago Bulls-Memphis Grizzlies: 115-126

Houston Rockets-Denver Nuggets: 99-128

Minnesota Timberwolves-Miami Heat: 119-111

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 106-107

Dallas Mavericks-New York Knicks: 109-117