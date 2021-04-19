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Giriş Tarihi: 20.4.2021 00:06

Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu'ndan Kovid-19 ve Jan Vesely açıklaması

AA
Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu'ndan Kovid-19 ve Jan Vesely açıklaması

Basketbol Takımı'ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, takımın son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. 'Kovid-19 vakaları çok arttı, ne kadar korunsak da bundan etkilendik' diyen Sertaç Komsuoğlu, Jan Vesely için ise "Çok ciddi bir sakatlık geçirdi. Moskova seyahati öncesinde son durumuna bakacağız. Çok büyük bir terslik olmazsa Vesely, İstanbul'daki serinin üçüncü maçından itibaren aramıza katılacaktır" ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-17) vakaları nedeniyle ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile oynayacağı maçı ertelenen Fenerbahçe Beko'nun durumunu Fenerbahçe Televizyonuna değerlendiren Sertaç Komsuoğlu, sezon başından beri iyi korundukları yönünde övündüklerini ama son dönemde vakaların arttığına dikkati çekti.

Yeni tip koronavirüs konusunda takımın çok dikkatli olduğunu belirten Komsuoğlu, "Bugüne kadar bu konuda en ufak taviz vermedik. Olası durumlarda maskesi olmayanları hemen uyardık. Bugünlere kadar geldik ama doğaldır ki İstanbul ve Türkiye'deki vakalar ciddi boyutta arttı. Şunu unutmayalım, bizim oyuncularımız da insan. Markete gitmek, çocuklarıyla ilgilenmek zorundalar. Kovid-19 vakaları çok arttı, ne kadar korunsak da bundan etkilendik" diye konuştu.

Komsuoğlu, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun eski voleybolcu Damla Çakıroğlu ile yaptığı nişanda Kovid-19'un yayıldığı yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

AŞI TALEBİ
Sağlık Bakanlığı'ndan aşılanma konusuyla ilgili destek beklediklerini kaydeden Komsuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz koronayla ilgili Fenerbahçe olarak Sağlık Bakanımıza bir mektup yazdık. Şu anda seyahat yasağı olmasına rağmen neredeyse her hafta, en kötü 2 haftada bir yurt dışına gidiyoruz. Lütfen bize bir formül bulun, oyuncularımız aşılansın ve riskimiz azalsın. Çünkü biz bir yatırım yaptık. Yatırımın meyvelerini yemek için sezon sonuna gelindiğinde maalesef bu korona vakaları çıktığından bizim bu yatırımımız esasında boşa gider bir hale geliyor. Bu konuda Sağlık Bakanlığımızdan sonra gerekli desteği almak üzere Gençlik ve Spor Bakanımıza da keza Türkiye Basketbol Federasyonuna da bir mektup yazdık. Sonra bu olaylar artınca Sağlık Bakanımıza bir mektup daha yazdık. Yine aynı şekilde bu mektubu Gençlik ve Spor Bakanımızla da, Türkiye Basketbol Federasyonuyla da paylaştık."

Kulüp olarak bir ayrıcalık istemediklerini anlatan Komsuoğlu, "Sadece Fenerbahçe için de yazmadık bunu. En azından Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe gibi, Anadolu Efes gibi, Karşıyaka gibi takımlara da yapalım. Antikor üretenler var. 20-25 kişi çıkıyor. 'Bunlara aşı yapalım' dedik hala cevap alamadık. Bu bir ayrıcalık değil, bir destek rica ediyoruz. Çünkü bu bitmeyecek. Şu anda bitse yarın yeniden başka bir şekilde karşımıza çıkacak" değerlendirmesinde bulundu.

Takımın eski başantrenörü Aydın Örs'ün aşı olduğunu ama kendisinin Kovid-19'dan dolayı hastanede tedavi gördüğünü vurgulayan Komsuoğlu, "Bu ciddi bir iş. Ciddi bir iş olduğu için bu konuda Sağlık Bakanlığından bir destek talep ettik. İnşallah en kısa sürede bize dönerler" ifadelerini kullandı.

SAKAT JAN VESELY'NİN DURUMU
Sakatlığı bulunan Jan Vesely'in durumuyla ilgili bilgi veren Komsuoğlu, "Jan Vesely çok ciddi bir sakatlık geçirdi. Çok iyi tedavi uygulandı. Moskova seyahati öncesinde yarın son durumuna bakacağız. Ona göre de ya bizimle gelecek ya da İstanbul'da kalıp çalışmalarına devam edecek. Çok büyük bir terslik olmazsa Vesely, İstanbul'daki serinin üçüncü maçından itibaren aramıza katılacaktır. Moskova seyahati için şu anda kesin bir şey söylemiyorum. Teknik heyetimiz durumuna bakacak ve hazırsa ona göre karar verecek" şeklinde konuştu.

Sertaç Komsuoğlu, Kovid-19'dan dolayı takımın son iki günde üçlü, dörtlü idman yaptığını sözlerine ekledi.

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Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu'ndan Kovid-19 ve Jan Vesely açıklaması
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