Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu'ndan Kovid-19 ve Jan Vesely açıklaması

AŞI TALEBİ

Sağlık Bakanlığı'ndan aşılanma konusuyla ilgili destek beklediklerini kaydeden Komsuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz koronayla ilgili Fenerbahçe olarak Sağlık Bakanımıza bir mektup yazdık. Şu anda seyahat yasağı olmasına rağmen neredeyse her hafta, en kötü 2 haftada bir yurt dışına gidiyoruz. Lütfen bize bir formül bulun, oyuncularımız aşılansın ve riskimiz azalsın. Çünkü biz bir yatırım yaptık. Yatırımın meyvelerini yemek için sezon sonuna gelindiğinde maalesef bu korona vakaları çıktığından bizim bu yatırımımız esasında boşa gider bir hale geliyor. Bu konuda Sağlık Bakanlığımızdan sonra gerekli desteği almak üzere Gençlik ve Spor Bakanımıza da keza Türkiye Basketbol Federasyonuna da bir mektup yazdık. Sonra bu olaylar artınca Sağlık Bakanımıza bir mektup daha yazdık. Yine aynı şekilde bu mektubu Gençlik ve Spor Bakanımızla da, Türkiye Basketbol Federasyonuyla da paylaştık."

Kulüp olarak bir ayrıcalık istemediklerini anlatan Komsuoğlu, "Sadece Fenerbahçe için de yazmadık bunu. En azından Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe gibi, Anadolu Efes gibi, Karşıyaka gibi takımlara da yapalım. Antikor üretenler var. 20-25 kişi çıkıyor. 'Bunlara aşı yapalım' dedik hala cevap alamadık. Bu bir ayrıcalık değil, bir destek rica ediyoruz. Çünkü bu bitmeyecek. Şu anda bitse yarın yeniden başka bir şekilde karşımıza çıkacak" değerlendirmesinde bulundu.

Takımın eski başantrenörü Aydın Örs'ün aşı olduğunu ama kendisinin Kovid-19'dan dolayı hastanede tedavi gördüğünü vurgulayan Komsuoğlu, "Bu ciddi bir iş. Ciddi bir iş olduğu için bu konuda Sağlık Bakanlığından bir destek talep ettik. İnşallah en kısa sürede bize dönerler" ifadelerini kullandı.