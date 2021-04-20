Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Beko'dan CSKA tepkisi! Rusya'da skandal uygulama...
Giriş Tarihi: 20.4.2021 19:12 Son Güncelleme: 20.4.2021 20:45

'dan CSKA tepkisi! Rusya'da skandal uygulama...

Fenerbahçe Beko'dan CSKA tepkisi! Rusya'da skandal uygulama...

Avrupa basketbolunun 1 numaralı organizasyonu 'de yoluna devam eden , EuroLeague Playoff turu ilk maçı için ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Rusya'ya giden Fenerbahçe'den bir açıklama geldi. Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "EuroLeague protokolleri gereğince tüm Covid testlerini ülkemizde tamamlamış ve gerekli belgeleri sağlamış olmamıza rağmen, Rusya’ya inişimizin ardından ilave bir test zorunluluğu CSKA tarafından iletilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübü, THY Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe Beko'ya Rusya'da başka takımlara uygulanmayan yeni tip koronavirüs testinin yapılmasından dolayı tepki gösterdi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, bu karşılaşma için seyahat planının, bugün saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Moskova'ya uçacak şekilde düzenlendiği belirtilerek, "Rusya'nın yetkili mercileri tarafından uçuş izni tarafımıza 17.50 itibarıyla 19.00 olarak bildirilmiştir. Öğlen idmanını tamamlayan takımımız, hava alanına planlanan hareket saati 15.15 olmasına rağmen, saatlerce Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda uçuş izninin verilmesini beklemiştir. Aynı zamanda, takımımız Avrupa Ligi protokolleri gereğince tüm Kovid-19 testlerini ülkemizde tamamlamış ve gerekli belgeleri sağlamış olmasına rağmen, Rusya'ya inişimizin hemen ardından ilave bir test zorunluluğu olduğu CSKA yetkililerince tarafımıza iletilmiştir. Kulübümüzün yaptığı araştırmalar sonucunda bu uygulamanın daha önce hiçbir Avrupa Ligi takımına yapılmadığı öğrenilmiştir." denildi.

CSKA Moskova yetkilileri tarafından, bu testin reddedilmesi durumunda sarı-lacivertli ekibin olası beşinci karşılaşmanın oynanması halinde Rusya'ya giriş yapamayacağı iletildiği vurgulanarak, "TC Moskova Büyükelçiliğimiz nezdinde alınan bilgiye göre daha önce hiçbir takıma bu uygulama yapılmamış ve dün hentbol milli takımımız ikinci test alınmadan Rusya'ya giriş yapmıştır. Kulübümüz, her iki konu hakkında da Avrupa Ligi yetkililerini bilgilendirmiştir." ifadelerine yer verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İşte Avrupa Ligi'ne karşı çıkan 8 takım! 'Utanç duyuyorum hepsini ihraç edin!'
Güzel oyuncu Fulya Zenginer 'Bacağın kalın görünüyor' yorumuna böyle yanıt verdi! Sosyal medya yıkıldı
Son dakika | CHP'li Kaftacıoğlu'dan ahlaksız paylaşım! Hiçbir kutsalı kalmadı
Son dakika haberi: Kısıtlama sonrası ilk sonuçlar belli oldu! Tam kapanma mı geliyor?
Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji'den 22 kente sarı, 3 kente turuncu uyarı
Bitcoin depreminin nedeni neydi? Kripto para için 4 iddia 4 cevap!
Son dakika: Avrupa Süper Ligi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray katılacak mı? İki takım da sıcak bakıyor...
Son dakika: Ankara polisinden 'arsa avcısı' operasyonu :106 gözaltı
Son Dakika Haber: Tam kapanma konuşulurken yüzde 40'lık artış! Türkiye il il yeni renk haritası ve tüm detaylar
Marmara depremi için tarih verdi, o illeri uyardı! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan son dakika deprem açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Beko'dan CSKA tepkisi! Rusya'da skandal uygulama...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA