Şef Curry coştu, Warriors kazandı!

Bu sezon 18. kez kaybeden Sixers'ta Joel Embiid 28 sayı, 13 ribaunt ve 8 asist, Seth Curry 15 sayı ve 5 asist, Matisse Thybulle 13 sayı ve 7 ribaunt, Danny Green 12 sayı ve 7 ribaunt, milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 10 sayı, 2 asist ve 1 top çalmayla karşılaşmayı tamamladı.

İKİ UZATMAYA GİDEN MAÇI NUGGETS KAZANDI

Denver Nuggets, normal süresi 116-116 eşitlikle sona eren ve iki kez uzatmaya giden çekişmeli karşılaşmanın ardından konuk ettiği Memphis Grizzlies'i 139-137 yendi. Bu sezon 37. kez kazanan Nuggets'ta Nikola Jokic 47 sayı, 15 ribaunt ve 8 asistlik performansıyla galibiyette başrolü oynadı. Will Barton 28 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Michael Porter 21 sayı ve 7 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 27. mağlubiyetini alan 29 galibiyetli Grizzlies'ta Ja Morant 36 sayı, 12 asist, 8 ribaunt, De'Anthony Melton 25 sayı, 8 ribaunt, 6 asist ve 4 top çalma, Grayson Allen 24 sayı, Xavier Tillman 18 sayı ve 14 ribauntla oynadı.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 109-105

Boston Celtics-Chicago Bulls: 96-102

Philadelphia 76ers-Golden State Warriors: 96-107

Indiana Pacers-San Antonio Spurs: 94-109

Miami Heat-Houston Rockets: 113-91

Washington Wizards-Oklahoma City Thunder: 119-107

Milwaukee Bucks-Phoenix Suns: 127-128 (uzatmada)

Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 139-137 (uzatmada)

Los Angeles Lakers-Utaz Jazz: 97-111