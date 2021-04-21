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Giriş Tarihi: 21.4.2021 18:09

deplasmanında galibiyet peşinde!

Fenerbahçe Beko CSKA Moskova deplasmanında galibiyet peşinde!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, play-off ilk maçında 'ya konuk oluyor. Bu akşam saat 20.00'de Rusya'da oynanacak olan zorlu mücadele, beIN SPORTS 4 kanalından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe'de koç , takımının başında olamayacak.

Avrupa basketbolunun 1 numaralı organizasyonu EuroLeague'de normal sezonun ardından play-off heyecanı başladı. EuroLeague'de mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova ile eşleşmişti.

Fenerbahçe Beko, normal sezonu 7. sırada bitirirken CSKA Moskova, 2. sırada tamamlamıştı. İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde bugüne kadar oynanan 29 maçın 20'sini Rus ekibi kazanırken, 9 kez de sarı-lacivertliler sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmayı CSKA Moskova 78-77, Moskova'daki mücadeleyi ise Fenerbahçe Beko 89-83 kazandı.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği play-off çeyrek final serisinde diğer maçların programı şöyle:

23 Nisan Cuma:

20.00 CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko

28 Nisan Çarşamba:

20.45 Fenerbahçe Beko-CSKA Moskova

(Gerekmesi halinde 4. müsabaka 30 Nisan'da İstanbul'da, 5. maç ise 4 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak)

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Fenerbahçe Beko CSKA Moskova deplasmanında galibiyet peşinde!
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