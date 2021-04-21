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Giriş Tarihi: 21.4.2021 11:26

32 sayı attı kazandı

İHA
Kyrie Irving 32 sayı attı Brooklyn Nets kazandı

NBA'de , 'da karşı karşıya geldiği 'ı 134-129 mağlup etti. Brooklyn'de 32 sayı, 8 asist ile oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 5 karşılaşma ile devam etti. Brooklyn Nets, deplasmanda karşılaştığı New Orleans Pelicans'ı 134-129'lük skorla mağlup ederek 39. galibiyetini elde etti.

Brooklyn'de Kyrie Irving 32 sayı, 8 asist, Joe Harris 24 sayı ve Landry Shamet 18 sayı ile oynayarak galibiyete katkıda bulundu. Üst üste 4. toplamda da 33. mağlubiyetini alan New Orleans'ta ise Zion Williamson'ın 33 sayı 7 ribaundu ve Brandon Ingram'ın 27 sayı, 5 asisti mağlubiyeti önleyemedi.



NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

New Orleans Pelicans: 129 - Brooklyn Nets: 134
New York Knicks: 109 - Charlotte Hornets: 97
Atlanta Hawks: 112 - Orlando Magic: 96
Sacramento Kings: 120 - Minnesota Timberwolves: 134
Portland Trail Blazers: 112 - Los Angeles Clippers: 113

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Kyrie Irving 32 sayı attı Brooklyn Nets kazandı
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