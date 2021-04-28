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Giriş Tarihi: 28.4.2021 13:47 Son Güncelleme: 28.4.2021 13:57

Euroleague Final-Four için taraftar kararı verildi!

AA
Euroleague Final-Four için taraftar kararı verildi!

'de Almanya'nın Köln kentinde düzenlenecek Final-Four'un seyircisiz olarak oynanacağı açıklandı.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Köln şehrinin ev sahipliği yapacağı 2020-2021 sezonu Dörtlü Finali seyircisiz oynanacak.

Organizasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Dörtlü Final karşılaşmalarının seyircisiz yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Türkiye'den Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği ligde, play-off çeyrek final maçları 4 Mayıs'a kadar tamamlanacak.

2020-2021 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final, 28-30 Mayıs'ta Almanya'nın Köln kentindeki Lanxess Arena'da düzenlenecek

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Euroleague Final-Four için taraftar kararı verildi!
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