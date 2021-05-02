Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Cedi Osman'ın "double-double"ı Cavaliers'a yetmedi
Giriş Tarihi: 2.5.2021 12:09

'ın "double-double"ı 'a yetmedi

AA
Cedi Osman'ın double-doubleı Cavaliers'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland forması giyen milli oyuncu , 124-107 kaybettikleri Miami maçında 15 sayı ve 11 asist ile "double-double" yaptı.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ekiplerinden Cavaliers'ın sahasında Heat'e 124-107 mağlup olduğu maçta 38 dakika süre alan Cedi Osman, 15 sayı, 11 asist ve 7 ribaunt üretti.

Ayrıca Cavaliers'ta Collin Sexton ve Kevin Love 25'er sayı ile oynadı. Heat'te 6 oyuncu çift haneli sayılara ulaşırken, Kendrick Nunn 22 sayı attı.

- ERSANLI JAZZ KAZANDI

Batı Konferansı'nda play-off'a kalmayı garantileyen Utah Jazz'ın sahasında Toronto Raptors'ı 106-102 yendiği maçta 9 dakika süre alan milli oyuncu Ersan İlyasova, 3 sayı ve 2 ribaunt ile oynadı.

- NUGGETS ÜST ÜSTE 5. GALİBİYETİNİ ALDI

Denver Nuggets, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 110-104 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı. Nuggets, yakaladığı galibiyet serisi ile Batı Konferansı'nda 3. sıraya yerleşti.

Konuk ekipte Nikola Jokic, 30 sayı ve 14 ribaunt ile "double-double" yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

- SABONİS TEK DEVREDE "TRİPLE-DOUBLE" YAPTI

Doğu Konferansı temsilcisi Indiana Pacers'ın deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 152-95 yendiği müsabakada Domantas Sabonis, ilk yarıda 22 sayı, 11 asist ve 11 ribaunt üreterek bu istatistiğe 1997-1998 sezonundan bu yana ulaşabilen 3. oyuncu oldu.

Russell Westbrook 2016'da, Nikola Jokic ise 2018'de bu istatistiği elde etmişti.

Sabonis, karşılaşmayı 26 sayı, 19 ribaunt ve 14 asist ile tamamladı.

- SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 107-94

Houston Rockets-Golden State Warriors: 87-113

Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 107-124

Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers: 95-152

Orlando Magic-Memphis Grizzlies: 112-111

Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 136-140

Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 108-97

Dallas Mavericks-Washington Wizards: 125-124

Utah Jazz-Toronto Raptors: 106-102

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 104-110

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor'dan elenen Öykü Çelik'ten İsmail Balaban açıklaması: İsmail ile nişanlısı Gamze’nin çözebileceği bir şey...
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı Emekli ikramiyesi zammı belli oldu!
Son dakika haberler: Burak Sergen’in sağlık durumunu nişanlısı açıkladı! İşte Burak Sergen'in son durumu
Son dakika: Olay şampiyonluk yorumu! "Beşiktaş, Hatayspor'u yenerse, Fenerbahçe ve Galatasaray..."
Son dakika: Emre Belözoğlu'nun yaptığı değişikliğin sırrı ortaya çıktı! Fenerbahçe taraftarını kızdırmıştı
Başkan Erdoğan, Mahruze Teyze'yi ziyaret etti
Son dakika haberi: Çalışma İzin Belgesi almak isteyenler dikkat: İçişleri Bakanlığı açıkladı...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akıllara zarar '15 Temmuz' açıklaması: Ben geçtim o da gelip geçseydi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan el yazısıyla doldurulan çalışma izinleri ile ilgili flaş açıklama
Son dakika: Usta yazardan flaş Beşiktaş sözleri! 'Eşi benzeri yok...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Cedi Osman'ın "double-double"ı Cavaliers'a yetmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA