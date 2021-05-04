Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı 25 sayı farkla mağlup etti!

Fenerbahçe Beko, ikinci çeyreğe etkili başladı. Sarı-lacivertliler, üst üste basketler bulan Eddie ile 14. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 32-24. Rakibine aynı şekilde üç sayı çizgisinin gerisinden kaydedilen basketlerle karşılık veren Galatasaray, 15. dakikada farkı 2'ye indirdi: 34-32. Ev sahibi takım, çeyreğin ikinci bölümünde hızlı hücumlarla etkili oldu. Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed ve Eddie'nin üç sayılık basketleriyle 17. dakikada farkı tekrar açtı: 46-32. Savunma sertliğini iki çeyrekte de yakalayamayan Galatasaray, farkın açılmasına engel olamadı. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 51-38 önde girdi.