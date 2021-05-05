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Giriş Tarihi: 5.5.2021 09:13

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen takımlar belli oldu

AA
THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen takımlar belli oldu

'de final-four için play-off mücadeleleri sona erdi. ile 'nın ardından ve , son 4 takım arasına kaldı. THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final, Almanya'nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından Dörtlü Final eşleşmeleri de belli oldu.

ANADOLU EFES'İN RAKİBİ CSKA MOSKOVA OLDU

Play-off çeyrek final serisinde İspanyol ekibi Real Madrid'e 3-2 üstünlük kuran Anadolu Efes, yarı finalde Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile eşleşti.

BARCELONA VE MİLANO EŞLEŞTİ

Çeyrek finalde Zenit'i eleyen Barcelona ile Bayern Münih'i saf dışı bırakan AX Armani Exchange Milan, yarı finalde rakip oldu.

THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final, Almanya'nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

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THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen takımlar belli oldu
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