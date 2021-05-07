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Giriş Tarihi: 7.5.2021 20:01 Son Güncelleme: 7.5.2021 20:04

Derbiden galip geldi!

AA
Derbiden Anadolu Efes galip geldi!

'nin 29. haftasının erteleme maçında lider , deplasmanda ikinci sıradaki 'yu 88-84 yendi. Bir maçı eksik konuk ekip, 28. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler ise 8. kez mağlup oldu.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasının erteleme maçında lider Anadolu Efes, deplasmanda ikinci sıradaki Fenerbahçe Beko'yu 88-84 yendi. Bir maçı eksik konuk ekip, 28. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler ise 8. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya Tarık Biberovic ve Guduric'in peş peşe kaydettiği basketlerle iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 3. dakikayı 7-2 önde geçti. Top kayıpları yapan Anadolu Efes karşısında üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan sarı-lacivertliler, çeyreğin bitimine 57 saniye kala farkı çift hanelere çıkardı: 21-10. Ev sahibi takım, ilk periyodu da 21-12 önde tamamladı.

İkinci çeyrek düşük tempoda başladı. İki takım da faul hakkını erken doldururken topu iyi paylaşan Fenerbahçe Beko, Guduric'in üç sayılık basketiyle 16. dakikayı 34-25 üstün kapattı. Anadolu Efes, kenardan oyuna dahil olan Tolga Geçim ve Buğrahan Tunce ile skor üretse de üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, devreyi 41-35 önde bitirdi.

Anadolu Efes, ikinci yarıya etkili bir başlangıç yaptı. Konuk ekip, 22. dakika biterken Simon'un isabetli dış atışıyla öne geçti: 41-42. Bu çeyrekte skor üstünlüğü sık sık el değiştirdi. Çeyreğin son anlarında Berkay Candan ile üst üste üç sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 64-62 üstün gitti.

Son çeyreğin büyük bölümü başa baş bir oyuna sahne oldu. Periyoda 8-2'lik seriyle başlayan Anadolu Efes, 32. dakikayı 70-66 önde geçti. Berkay Candan ve Kenan Sipahi ile kritik üç sayılık basketler kaydeden Fenerbahçe Beko, 35. dakikada eşitliği sağladı: 74-74. Micic'in tempolu oyunuyla skor üreten konuk ekip, Larkin'in basketiyle son 2,5 dakikaya 10 sayı (74-84) farkla üstün girdi. Hızlı hücumların ardından üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olan sarı-lacivertliler, bitime 1 dakika 44 saniye kala farkı 4 sayıya düşürdü: 80-84. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, karşılaşmayı 88-84 kazandı.

Fenerbahçe Beko: 84 - Anadolu Efes: 88

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Aytuğ Ekti, Sinan İşgüder, Hüseyin Çelik

Fenerbahçe Beko: Kenan Sipahi 8, Guduric 20, Tarık Biberovic 13, Barthel 7, Vesely 10, Brown, Melih Mahmutoğlu 5, Pierre 4, Berkay Candan 15, Ali Muhammed 2

Anadolu Efes: Micic 9, Beaubois 3, Simon 21, Moerman 15, Sertaç Şanlı 2, Larkin 6, Yiğitcan Saybir 2, Doğuş Balbay, Tolga Geçim 7, Erten Gazi, Buğrahan Tuncer 14, Dunston 9

1. Periyot: 21-12

Devre: 41-35

3. Periyot: 64-62

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Derbiden Anadolu Efes galip geldi!
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