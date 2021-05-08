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Giriş Tarihi: 8.5.2021 13:32

'de 'ın 22 sayısı Cavaliers'a yetmedi

AA
NBA'de Cedi Osman'ın 22 sayısı Cavaliers'a yetmedi

'de forması giyen , 110-90 kaybettikleri karşılaşmasında 22 sayı attı. 'a 106-101 yenilen son şampiyon ise 7. sıraya geriledi.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın 5. sırasındaki Mavericks, play-off umudu kalmayan Cavaliers'ı yenerek peş peşe 3. galibiyetini aldı. Ev sahibi Mavericks'te Luka Doncic 24 sayı, 8 ribaunt, Tim Hardaway 20 sayı ve Josh Richardson 18 sayı, 5 ribauntla oynadı. Cavaliers cephesinde Collin Sexton 27 sayı, Cedi Osman da 22 sayı, 7 asist, 5 ribauntla maçı tamamladı.

SON ŞAMPİYON LAKERS 7. SIRAYA GERİLEDİ
Batı Konferansı'nda play-off'lara doğrudan katılmak için büyük önem taşıyan mücadelede, aynı galibiyet yüzdesine sahip Portland Trail Blazers ile Los Angeles Lakers karşılaştı. Ev sahibi Trail Blazers, LeBron James'ten yoksun sahaya çıkan Lakers'ı 106-101 mağlup ederek puan tablosunda rakibinin üstüne çıktı. Trail Blazers'ın all-star oyunu kurucusu Damian Lillard, 38 sayıyla sahanın en skoreri oldu. C.J. McCollum da 21 sayılık katkıda bulundu. Play-in turnuvası oynama riskiyle karşı karşıya kalan Lakers'ta Anthony Davis'in 36 sayı, 12 ribaunt, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

BOGDANOVIC 48 SAYIYLA KARİYER REKORU KIRDI
Lig lideri Utah Jazz, konuk ettiği Denver Nuggets'ı 127-120 yenerek art arda 4. maçını kazandı. Jazz'ın Hırvat basketbolcusu Bojan Bogdanovic, 48 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı. Kenardan oyun giren Jordan Clarkson da 21 sayı, 8 asist, 5 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Nuggets'ta Michael Porter 31 sayı, 6 ribaunt ve Nikola Jokic 24 sayı, 13 asist, 9 ribaunt üretti.


SONUÇLAR
Philadelphia 76ers -New Orleans Pelicans: 109-107
Chicago Bulls-Boston Celtics: 121-99
Milwaukee Bucks-Houston Rockets: 141-133
Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 121-112
Charlotte Hornets-Orlando Magic: 122-112
Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers: 110-90
Utah Jazz-Denver Nuggets: 127-120
Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 104-113
Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 106-101
Phoenix Suns-New York Knicks: 128-105

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NBA'de Cedi Osman'ın 22 sayısı Cavaliers'a yetmedi
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