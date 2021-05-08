NBA'de Cedi Osman'ın 22 sayısı Cavaliers'a yetmedi

SON ŞAMPİYON LAKERS 7. SIRAYA GERİLEDİ

Batı Konferansı'nda play-off'lara doğrudan katılmak için büyük önem taşıyan mücadelede, aynı galibiyet yüzdesine sahip Portland Trail Blazers ile Los Angeles Lakers karşılaştı. Ev sahibi Trail Blazers, LeBron James'ten yoksun sahaya çıkan Lakers'ı 106-101 mağlup ederek puan tablosunda rakibinin üstüne çıktı. Trail Blazers'ın all-star oyunu kurucusu Damian Lillard, 38 sayıyla sahanın en skoreri oldu. C.J. McCollum da 21 sayılık katkıda bulundu. Play-in turnuvası oynama riskiyle karşı karşıya kalan Lakers'ta Anthony Davis'in 36 sayı, 12 ribaunt, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.