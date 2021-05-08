Pınar Karşıyaka finalde

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde C.Zaragoza’yı 84-79 yenmeyi başardı. İlk iki periyodu önde geçen İzmir ekibi, 3. çeyrekte geriye düştü ancak Henry’nin önderliğinde rakibini devirdi. Kaf Kaf finalde yarın İspanya’nın San Pablo Burgos takımıyla karşılaşacak
Basketbolda Türk takımları göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Anadolu Efes'in THY EuroLeague'de Final Four bileti almasının ardından Pınar Karşıyaka da FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Casademont Zaragoza'yı 84-79 mağlup etti ve finale çıkmayı başardı. Kaf Kaf hem hücumdahem de savunmadaçok iyi bir görüntü çizerekilk çeyreği 29-17önde kapattı. İkinci periyotta iki takım da hücumda sıkıntılar yaşadı. Aradaki farkı korumayı başaran İzmir ekibi, soyunma odasına 43-33 önde gitti.
SON ÇEYREKTE COŞTU
3'üncü çeyrekte oyun üstünlüğünü eline alan İspanyol ekibi, 27 sayı bularak final periyoduna 60-57 galip girdi. Son bölümde oyuna ağırlığını koyan Karşıyaka, mücadeleden 84-79 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı. İzmir ekibinde Seketoure Henry 24 sayı atarken,M'Baye 17 sayı kaydetti. Karşıyaka yarın saat 19.00'da finalde İspanya'nın San Pablo Burgos takımıyla karşılaşacak.
'SAVAŞÇI BİR TAKIMIZ'
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, maçın ardından şöyle konuştu: "Çok mutluyum, bizim için büyük bir galib-i yet, artık finaldeyiz. Pes etmedik... Savaşçı bir takımız, her şeyi yapabiliriz. Savaşmak benim oyunculuğumda da vardı."