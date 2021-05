Pınar Karşıyaka finalde

Basketbolda Türk takımları göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Anadolu Efes'in THY EuroLeague'de Final Four bileti almasının ardından Pınar Karşıyaka da FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Casademont Zaragoza'yı 84-79 mağlup etti ve finale çıkmayı başardı.İkinci periyotta iki takım da hücumda sıkıntılar yaşadı. Aradaki farkı korumayı başaran İzmir ekibi, soyunma odasına 43-33 önde gitti.3'üncü çeyrekte oyun üstünlüğünü eline alan İspanyol ekibi,final periyoduna 60-57 galip girdi. Son bölümde oyuna ağırlığını koyan Karşıyaka, mücadeleden 84-79 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı. İzmir ekibindeKarşıyaka yarın saat 19.00'da finalde İspanya'nın San Pablo Burgos takımıyla karşılaşacak.Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, maçın ardından şöyle konuştu: "Çok mutluyum, bizim için büyük bir galib-i yet, artık finaldeyiz. Pes etmedik... Savaşçı bir takımız, her şeyi yapabiliriz. Savaşmak benim oyunculuğumda da vardı."