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Giriş Tarihi: 9.5.2021 11:52 Son Güncelleme: 9.5.2021 11:53

tarihinin "triple double" rekorunu egale etti

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Russell Westbrook NBA tarihinin triple double rekorunu egale etti

forması giyen , 133-132 kazandıkları karşılaşmasında kariyerinin 181'inci "triple double"ını yaparak 'ın 1974'ten beri elinde tuttuğu rekorunu egale etti.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-in turnuvasına katılma mücadelesi veren Pacers ile Wizards arasındaki maç, büyük çekişmeye sahne oldu. Misafir takım Wizards, 124-124'lük skorla uzatmaya giden karşılaşmayı kazanarak puan tablosunda 9. sıraya yükseldi.

Wizards'ta Bradley Beal 50 sayı, 5 ribaunt, Westbrook ise 33 sayı, 19 ribaunt, 15 asist üretti. Üst üste iki maçta 15 ribaunt ve 15 asist barajlarını geçerek lig tarihinde bunu başaran tek isim olan Westbrook, kariyerinde 181. kez üç istatistikte çift hanelere ulaştı.

32 yaşındaki all-star oyun kurucu, Oscar Robertson'ın 1974'ten beri elinde tuttuğu "NBA tarihinin en fazla 'triple double' yapan oyuncusu" unvanına ortak oldu. Pacers'ta Caris LeVert'in 35 sayı, 14 ribaunt, 8 asist ve Domantas Sabonis'in 30 sayı, 13 ribaunt, 13 asist, 3 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.

CURRY'DEN 3 ÇEYREKTE 49 SAYI
Batı Konferansı'nın 8. sırasındaki Golden State Warriors, ağırladığı Oklahoma City Thunder'ı 136-97 yendi. Takımca 27 üç sayılık basket kaydeden Warriors, kulüp rekorunu kırdı. Stephen Curry, üç çeyrekte attığı 49 sayıyla Warriors'ı galibiyete taşıdı. Thunder'da Svi Mykhailiuk 17, Luguentz Dort 16 sayıyla oynadı.

SONUÇLAR
Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 118-104
Indiana Pacers-Washington Wizards: 132-133 (uzatmada)
Toronto Raptors-Memphis Grizzlies: 99-109
Denver Nuggets-Brooklyn Nets: 119-125
Utah Jazz-Houston Rockets: 124-116
Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 124-102
Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 136-97

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Russell Westbrook NBA tarihinin "triple double" rekorunu egale etti
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