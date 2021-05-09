Russell Westbrook NBA tarihinin "triple double" rekorunu egale etti

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-in turnuvasına katılma mücadelesi veren Pacers ile Wizards arasındaki maç, büyük çekişmeye sahne oldu. Misafir takım Wizards, 124-124'lük skorla uzatmaya giden karşılaşmayı kazanarak puan tablosunda 9. sıraya yükseldi.

Wizards'ta Bradley Beal 50 sayı, 5 ribaunt, Westbrook ise 33 sayı, 19 ribaunt, 15 asist üretti. Üst üste iki maçta 15 ribaunt ve 15 asist barajlarını geçerek lig tarihinde bunu başaran tek isim olan Westbrook, kariyerinde 181. kez üç istatistikte çift hanelere ulaştı.

32 yaşındaki all-star oyun kurucu, Oscar Robertson'ın 1974'ten beri elinde tuttuğu "NBA tarihinin en fazla 'triple double' yapan oyuncusu" unvanına ortak oldu. Pacers'ta Caris LeVert'in 35 sayı, 14 ribaunt, 8 asist ve Domantas Sabonis'in 30 sayı, 13 ribaunt, 13 asist, 3 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.