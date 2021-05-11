Bahçeşehir’den mutsuz son

Stimac ve Green’in basketleriyle 3. çeyreğe kadar önde giden kırmızı-lacivertli ekip, finalde Dorukhan ve Hummer’ın üstün performansına engel olamadı. İzmir ekibi kazanıp ligde kaldı
ING Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında KOVİD-19 nedeniyle bazı oyuncuları karantinada olan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, sahasında AliağaPetkim Spor'a 91-85 yenilerek sezonuyenilgiyle tamamladı ve İzmir temsilcisiligde kalmayı başardı. Petkim'in ligde kalması için mutlak kazanması gereken mücadeleye Bahçeşehir fırtına gibi başladı. Karşılaşmanın ilk periyodunu Stimac ve Green'in önderliğinde 8 sayı önde bitiren (27-19) Kırmızı Ejderhalar, ikinci çeyrektegardı düşünce soyunma odasına sadece4 farkla (51-47) önde gidebildi. Dengeli geçen 3. periyotta Bahçeşehir farkı arttıramasa da 71-67 üstünlükle bitirdi.
LİGİ 11. SIRADA BİTİRDİ
Finalde oyundan kopan ve kontrolü Petkim'e veren İstanbul temsilcisi, Dorukhan'ın üçlükleriHummer'ın da asistlerineengel olamayıp, sadece 14 sayıatabildi. Petkim'e 24 sayı üretmesine imkan veren Bahçeşehir, sahadan 91-85 yenilgiyle ayrıldı ve sezonu 11. basamakta tamamladı. İzmir ekibe ligde kalmayı garantilerken, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un galip gelmesine rağmen ligden düşmesine sebep oldu.
'YENİ SEZONADAHA ENERJİK'
KORONAVIRÜS'E yakalanan oyuncular nedeniyle maça eksik çıkan Bahçeşehir'de başantrenör Erhan Ernak, bunun etkilerini gördüklerini ifade etti. Kovid- 19'dan dolayı sezonu kapatan oyuncuların olduğunu hatırlatan Ernak, "Maça ana kadromuzdan5 oyuncu ve 2 genç oyuncu ile çıktık. Mücadeleesnasında da Erkan sakatlandı. Kalan sporcularımızmaç boyunca ellerinden geleni yaptılar. Sezonu zor bir şekilde tamamladık. Yeni sezon için enerjimizi toplayıp hazırlıklara başlayacağız" açıklamasını yaptı.
FETHİYE YENDİ AMA KÜME DÜŞTÜ ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonunun son hafta mücadelesinde Lokman Hekim Fethiye Belediye, deplasmanda HDI SigortaAfyon Belediyesi'ni 93-83 mağlup etmesine rağmenAliağa Petkim'in, Bahçeşehir'i yenmesiyleligden düşen ikinci takım oldu. Fethiye'de Ledo 36 sayı ile karşılaşmaya damga vururken, Atkins (11), Cook (15) ve Johnson (13) da çift haneye ulaşarak takımına galibiyeti getirdi. Ancak Akdeniz ekibi Petkim'in galibiyetini hesaba katmazken, çabası da işe yaramadı. Lige veda eden diğer takım daha önce Ormanspor olmuştu.