Bahçeşehir’den mutsuz son

ING Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında KOVİD-19 nedeniyle bazı oyuncuları karantinada olan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, sahasındaPetkim'in ligde kalması için mutlak kazanması gereken mücadeleye Bahçeşehir fırtına gibi başladı. Karşılaşmanın ilk periyodunu Stimac ve Green'in önderliğinde 8 sayı önde bitiren (27-19)Dengeli geçen 3. periyotta Bahçeşehir farkı arttıramasa da 71-67 üstünlükle bitirdi.Finalde oyundan kopan ve kontrolü Petkim'e veren İstanbul temsilcisi,Petkim'e 24 sayı üretmesine imkan veren Bahçeşehir, sahadan 91-85 yenilgiyle ayrıldı veİzmir ekibe ligde kalmayı garantilerken, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un galip gelmesine rağmen ligden düşmesine sebep oldu.KORONAVIRÜS'E yakalanan oyuncular nedeniyle maça eksik çıkan Bahçeşehir'de başantrenör Erhan Ernak, bunun etkilerini gördüklerini ifade etti. Kovid- 19'dan dolayı sezonu kapatan oyuncuların olduğunu hatırlatan Ernak,Sezonu zor bir şekilde tamamladık. Yeni sezon için enerjimizi toplayıp hazırlıklara başlayacağız" açıklamasını yaptı.Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonunun son hafta mücadelesinde Lokman Hekim Fethiye Belediye, deplasmandaFethiye'de Ledo 36 sayı ile karşılaşmaya damga vururken, Atkins (11), Cook (15) ve Johnson (13) da çift haneye ulaşarak takımına galibiyeti getirdi. Ancak Akdeniz ekibi Petkim'in galibiyetini hesaba katmazken, çabası da işe yaramadı. Lige veda eden diğer takım daha önce Ormanspor olmuştu.