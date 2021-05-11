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Giriş Tarihi: 11.5.2021

Bahçeşehir’den mutsuz son

Bahçeşehir’den mutsuz son

Stimac ve Green’in basketleriyle 3. çeyreğe kadar önde giden kırmızı-lacivertli ekip, finalde Dorukhan ve Hummer’ın üstün performansına engel olamadı. İzmir ekibi kazanıp ligde kaldı

ING Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında KOVİD-19 nedeniyle bazı oyuncuları karantinada olan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, sahasında Aliağa Petkim Spor'a 91-85 yenilerek sezonu yenilgiyle tamamladı ve İzmir temsilcisi ligde kalmayı başardı. Petkim'in ligde kalması için mutlak kazanması gereken mücadeleye Bahçeşehir fırtına gibi başladı. Karşılaşmanın ilk periyodunu Stimac ve Green'in önderliğinde 8 sayı önde bitiren (27-19) Kırmızı Ejderhalar, ikinci çeyrekte gardı düşünce soyunma odasına sadece 4 farkla (51-47) önde gidebildi. Dengeli geçen 3. periyotta Bahçeşehir farkı arttıramasa da 71-67 üstünlükle bitirdi.

LİGİ 11. SIRADA BİTİRDİ
Finalde oyundan kopan ve kontrolü Petkim'e veren İstanbul temsilcisi, Dorukhan'ın üçlükleri Hummer'ın da asistlerine engel olamayıp, sadece 14 sayı atabildi. Petkim'e 24 sayı üretmesine imkan veren Bahçeşehir, sahadan 91-85 yenilgiyle ayrıldı ve sezonu 11. basamakta tamamladı. İzmir ekibe ligde kalmayı garantilerken, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un galip gelmesine rağmen ligden düşmesine sebep oldu.

'YENİ SEZONA DAHA ENERJİK'
KORONAVIRÜS'E yakalanan oyuncular nedeniyle maça eksik çıkan Bahçeşehir'de başantrenör Erhan Ernak, bunun etkilerini gördüklerini ifade etti. Kovid- 19'dan dolayı sezonu kapatan oyuncuların olduğunu hatırlatan Ernak, "Maça ana kadromuzdan 5 oyuncu ve 2 genç oyuncu ile çıktık. Mücadele esnasında da Erkan sakatlandı. Kalan sporcularımız maç boyunca ellerinden geleni yaptılar. Sezonu zor bir şekilde tamamladık. Yeni sezon için enerjimizi toplayıp hazırlıklara başlayacağız" açıklamasını yaptı.

FETHİYE YENDİ AMA KÜME DÜŞTÜ
ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonunun son hafta mücadelesinde Lokman Hekim Fethiye Belediye, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyesi'ni 93-83 mağlup etmesine rağmen Aliağa Petkim'in, Bahçeşehir'i yenmesiyle ligden düşen ikinci takım oldu. Fethiye'de Ledo 36 sayı ile karşılaşmaya damga vururken, Atkins (11), Cook (15) ve Johnson (13) da çift haneye ulaşarak takımına galibiyeti getirdi. Ancak Akdeniz ekibi Petkim'in galibiyetini hesaba katmazken, çabası da işe yaramadı. Lige veda eden diğer takım daha önce Ormanspor olmuştu.

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Bahçeşehir’den mutsuz son
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