Fenerbahçe finalde Galatasaray'ı mağlup edip namağlup şampiyon oldu!

Bu sezon ligde oynadığı 34 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe iyi gidişatına Galatasaray karşısında da devam etti. Sarı lacivertliler final serisi üçüncü maçında Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bu şampiyonluk Fenerbahçe'nin toplamda 15. şampiyonluğu oldu. Karşılaşma 71-56 sona ererken Fenerbahçe bu sezon namağlup şampiyon olmayı başardı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Aydın Karaçam, Tolga Edis

GALATASARAY: Pelin Derya Bilgiç 9, Sude Yılmaz 2, Prints 12, Steinberga 2, Holingvorth 17, Meltem Yıldızhan 3, Russell 9, Asena Yalçın 2, Cansu Köksal, Hruscakova

FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Olcay Çakır Turgut, McBride 23, Iagupova 18, Sabally 9, Stokes 8, Thomas 8, Tuğçe Canıtez 5

1'İNCİ PERİYOT: 17-27

İLK YARI: 28-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 42-58

Galatasaray karşılaşmaya Pelin Derya Bilgiç, Sude Yılmaz, Prints, Steinberga, Holingvorth 5'iyle başlarken; Fenerbahçe Öznur Kablo'nun ilk 5'i ise Olcay Çakır Turgut, McBride, Iagupova, Sabally ve Stokes'tan oluştu. Mücadeleye Sabally'nin etkili oyunuyla giren Fenerbahçe, ilk 3 dakikayı 8-4 önde geçti. Bu dakikadan sonra Iagupova ile etkili oyununu devam ettiren Fenerbahçe Öznur Kablo, periyodun bitimine 2:55 kala Tuğçe Canıtez'in serbest atış isabetiyle farkı ilk kez çift hanelere çıkardı: 9-19. Kalan bölümde aradaki farkı korumayı başaran Fenerbahçe Öznur Kablo, ilk periyodu 27-17 önde kapattı.

2'nci periyoda savunmada daha iyi başlayan Galatasaray, hücumda da Pelin'in sayılarıyla farkı 6'ya kadar indirdi ve 5:31 kala rakibine mola aldırdı: 25-31. Kalan bölümde oyun üstünlüğünü tekrar eline alan Fenerbahçe, McBride ve Iagupova ile etkili oldu ve mücadelenin ilk yarısını 39-28 önde geçti.

3'üncü periyoda iki takım da hücumda tutuk başladı. Ev sahibi ekip, Prints'in periyodun bitimine 5:55 kala serbest atıştan bulduğu isabetlerle farkı tek haneye düşürdü: 34-42. Bu dakikanın ardından rakibini top kaybına zorlayan sarı-lacivertli ekip, Iagupova ve McBride'tan bulduğu hızlı hücum sayılarıyla farkı 12'ye çıkardı: 34-46. Kalan bölümde etkili oyunuyla farkı daha da açan Fenerbahçe, son periyoda 16 sayı farkla 58-42 önde girdi.

Son periyoda iki takım da hücumda iyi başlamadı. Mücadelenin bitimine 3:52 kala gelen televizyon molasına Fenerbahçe, 16 farkla önde girdi: 49-65. Kalan bölümde de rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Fenerbahçe Öznur Kablo, mücadeleden 71-56 skorla galip ayrıldı ve şampiyonluğunu ilan etti.

KULÜP TARİHİNDE 15'İNCİ LİG ŞAMPİYONLUĞU

Galatasaray karşısında seriyi 3-0 geçerek 2020-2021 sezonu Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Öznur Kablo, bu sonuçla birlikte tarihinde 15'inci kez lig şampiyonluğa ulaştı. Kulüp tarihinde ilk şampiyonluğu 1998-1999 sezonunda elde eden sarı-lacivertli ekip, diğer şampiyonlukları ise 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019 sezonlarında elde etti.

ALİ KOÇ KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Öte yandan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bu önemli mücadelede takımı yalnız bırakmadı. Mücadeleyi tribünden izleyen Koç'a, yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

HİDAYET TÜRKOĞLU TEBRİK ETTİ

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Öznur Kablo için tebrik mesajı yayımladı.

Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Öznur Kablo'yu tebrik ederim." ifadelerini kullandı.