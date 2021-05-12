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Giriş Tarihi: 12.5.2021

Namağlup şampiyon

Namağlup şampiyon

, finalinde G.Saray’ı 71-56 devirdi, seriyi 3-0’a getirip kupaya uzandı

HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde G.Saray'ı 71-56 deviren F.Bahçe Öznur Kablo, 15. şampiyonluğuna ulaştı. Çeyrek finalde Hatay'ı 2-0, yarı finalde de Çankaya Üniversitesi'ni 3-0 eleyen Kanarya, finalde de ezeli rakibini 3-0 mağlup ederken normal sezonu yenilgisiz kapatmasının ardından 34'te 34 yaparak zafere ulaştı. Geçen sezon pandemi nedeniyle kadınlar ligi tamamlanmazken F.Bahçe 2017-2018 ve 2018-2019'un ardından 2020-21'de de şampiyonluğa ulaşıp son 3 sezonu da zirvede tamamladı.

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