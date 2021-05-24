Ergin Ataman, THY Euroleague şampiyonluğunu hak ettiğini düşünüyor

Ergin Ataman, organizasyonun internet sitesine verdiği röportajda, Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde son 3 yılın en başarılı takımı olduğunu belirtti. Play-off karşılaşmalarının oldukça çekişmeli geçtiğini kaydeden tecrübeli başantrenör, "Sahada takımlar arasında büyük bir mücadele vardı. Üç takımın durumu son maçta belli oldu. Dörtlü Final de çok çekişmeli geçecek ama biz kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİRBİRİMİZE İNANIYORUZ"

2019 yılındaki Dörtlü Final'e göre daha tecrübeli olduklarını vurgulayan Ataman, "O zaman herkes sürpriz takım olduğumuzu düşünüyordu çünkü bir yıl önce ligi son sırada bitirmiştik. Bu sene bizim için her şey farklı. Birbirimize inanıyoruz ve şampiyonluğu kazanmak için Dörtlü Final'e gideceğiz" değerlendirmesinde bulundu.