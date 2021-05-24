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Giriş Tarihi: 24.5.2021 14:44

, şampiyonluğunu hak ettiğini düşünüyor

AA
Ergin Ataman, THY Euroleague şampiyonluğunu hak ettiğini düşünüyor

Basketbol Takımı Başantrenörü , 'nde şampiyon olma zamanlarının geldiğini söyledi. Ataman, "Bu kulübün artık bir unvanı hak ettiğini düşünüyorum. Şimdi şampiyonluk zamanı. Umarım bu yıl onlara bu unvanı verme şansım olur. Benim için de basketbol hayatımın en güzel anı olurdu" ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman, organizasyonun internet sitesine verdiği röportajda, Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde son 3 yılın en başarılı takımı olduğunu belirtti. Play-off karşılaşmalarının oldukça çekişmeli geçtiğini kaydeden tecrübeli başantrenör, "Sahada takımlar arasında büyük bir mücadele vardı. Üç takımın durumu son maçta belli oldu. Dörtlü Final de çok çekişmeli geçecek ama biz kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİRBİRİMİZE İNANIYORUZ"
2019 yılındaki Dörtlü Final'e göre daha tecrübeli olduklarını vurgulayan Ataman, "O zaman herkes sürpriz takım olduğumuzu düşünüyordu çünkü bir yıl önce ligi son sırada bitirmiştik. Bu sene bizim için her şey farklı. Birbirimize inanıyoruz ve şampiyonluğu kazanmak için Dörtlü Final'e gideceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"ŞİMDİ ŞAMPİYONLUK ZAMANI"
Yarı finaldeki rakipleri CSKA Moskova'ya saygı duyduklarını aktaran Ergin Ataman, Rus ekibinin savunmada oldukça iyi olduğunu dile getirdi.

CSKA Moskova'yla zor bir maça çıkacaklarını ancak şampiyonluğa inandığını yineleyen Ataman, "Bu kulübün artık bir unvanı hak ettiğini düşünüyorum. Şimdi şampiyonluk zamanı. Umarım bu yıl onlara bu unvanı verme şansım olur. Benim için de basketbol hayatımın en güzel anı olurdu" yorumunu yaptı.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, 28-30 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek.

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Ergin Ataman, THY Euroleague şampiyonluğunu hak ettiğini düşünüyor
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