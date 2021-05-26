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Giriş Tarihi: 26.5.2021 10:37

Suns'ı deviren Lakers seriyi 1-1'e getirdi

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Suns'ı deviren Lakers seriyi 1-1'e getirdi

NBA play-off'larında , 'ı 109-102 mağlup ederek ilk tur serisinde durumu 1-1'e getirdi. Lakers'ta 34 sayı, 10 ribaunt ile galibiyeti getiren isim oldu. 24, ise 23 sayı attı.

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'ndaki eşleşmede son şampiyon Lakers, deplasmanda Suns'ı yenerek seride beraberliği yakalarken, Anthony Davis 34 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaparak takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.

Konuk ekipte Dennis Schröder 24, LeBron James 23 sayıyla maçı tamamladı. Suns'ta Devin Booker'ın 31 sayısı takımının mağlubiyetini önlemeye yetmedi.

MAVERICKS, CLIPPERS'I DEVİRİP SERİYİ 2-0'A TAŞIDI
Batı Konferansı ilk tur eşlemesinde Dallas Mavericks, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 127-121 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi. Mavericks'te Luka Doncic 39, Tim Hardaway Jr. 28 sayı üretti. Clippers'ta Kawhi Leonard 41 sayıyla oynadı.



SONUÇLAR
Brooklyn Nets-Boston Celtics: 130-108 (2-0)
Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 102-109 (1-1)
Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 121-127 (0-2)

EN İYİ GELİŞİM GÖSTEREN OYUNCU JULIUS RANDLE
NBA'de New York Knicks forması giyen Julius Randle, yılın en iyi gelişim gösteren oyuncusu seçildi. NBA'den yapılan açıklamaya göre, bu sezon 71 maçta 24,1 sayı, 10,2 ribaunt ve 6 asist ortalamalarıyla oynayan Randle, en iyi gelişim gösteren oyuncu ödülünü kazandı.

26 yaşındaki ABD'li uzun forvet, 8 yıl aranın ardından play-off'a kalmayı başaran Knicks'te bu ödüle layık görülen ilk isim oldu. Farklı ülkelerden 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylamada, Detroit Pistons'tan Jerami Grant ikinci, Denver Nuggets'tan Michael Porter Jr. ise üçüncü sırayı aldı.

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Suns'ı deviren Lakers seriyi 1-1'e getirdi
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