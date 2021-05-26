Tolga Geçim: Final-Four'da favori biziz

Pandemi sürecinin tüm takımlara tesir ettiğini hatırlatan Tolga, "Dörtlü Final'de Avrupa'nın iyi 4 takımı var ama eğer biz iyi basketbol oynayıp, sahada mücadele edersek bence favorinin biz olduğunu düşünüyorum. 2 sene önce finalde kaybetmiştik. İnşallah bu sene kazanarak gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN İYİ BİR TAKIM OLDUĞUMUZU BİLİYORDUK"

Tolga Geçim, kötü performans gösterdiklerinde dahi iyi bir takım olduklarını bildiklerini dile getirdi.

Genç basketbolcu, sezonun ikinci bölümünde kupanın sahibi olacakmışçasına mücadele ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz sezon şampiyon olacağımıza inanıyorduk çünkü çok iyi bir sezon geçiriyorduk. O sezonun yarıda kalması bizi bu sezon başında birazcık zorladı açıkçası. Sonrasında ise arka arkaya maçlar kazanarak tekrardan bu kupanın sahibi olacakmışçasına mücadele ederek Dörtlü Final'e gitmeye hak kazandık. İnşallah oraya gidip kupayı alıp geleceğimizi düşünüyorum. Avrupa'da kafaya oynayan bir sürü takım var. Sezon başında etkilenmemiz üst üste maçlar kaybetmemize yol açtı. Kovid'den dolayı oyuncular kaybettik ama biz her zaman iyi bir takım olduğumuzu biliyorduk."