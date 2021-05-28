Almanya’ya vize eleştirisi

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman Dörtlü Final'de şampiyonluk için oynayacaklarını söylerken, Almanya'nın vize politikasını eleştirdi. Ataman,Dünyanın birçok yerinde etkinlikler bu şekilde gerçekleştiriliyor. Ancak ben neden bu şekilde bir karar alındığını bilmiyorum" şeklinde konuştu.KARŞILAŞMANIN en kritik eşleşmesi Micic ile Hackett arasında olacak. Hem skor gücü hem de asistleri ileGüçlü fizikleri ile dikkat çeken iki oyuncunun arasındaki mücadelenin galibi de maçın sonucuna etki edecek gibi duruyor.ANADOLU Efes bu sezon rakibi 80 sayı altında tuttuğu maçlarda 19 galibiyet, 6 yenilgi aldı. Rakibin 80'in üzerine çıktığı maçlarda bu sayı 6'ya 8 oldu. Avrupa Ligi'nin en skorer takımı olan