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Giriş Tarihi: 28.5.2021

Almanya’ya vize eleştirisi

Almanya’ya vize eleştirisi
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman Dörtlü Final'de şampiyonluk için oynayacaklarını söylerken, Almanya'nın vize politikasını eleştirdi. Ataman, "Resmi yayıncımız basın toplantısı için burada değil. Yine Köln'de oyuncularımızın aileleri ve yönetim kurulu üyelerimiz maalesef olmayacak. Çünkü Alman yetkililer buna müsaade etmedi. Dünyanın birçok yerinde etkinlikler bu şekilde gerçekleştiriliyor. Ancak ben neden bu şekilde bir karar alındığını bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Micic&Hackett eşleşiyor
KARŞILAŞMANIN en kritik eşleşmesi Micic ile Hackett arasında olacak. Hem skor gücü hem de asistleri ile Micic, Anadolu Efes'in en üretken ismi durumunda. Hackett ise CSKA'da Mike James'in ayrılmasından sonra hücumda ve savunmada (asistte birinci, sayıda 3'üncü) başrole soyundu. Güçlü fizikleri ile dikkat çeken iki oyuncunun arasındaki mücadelenin galibi de maçın sonucuna etki edecek gibi duruyor.

80'in altında tut ve kazan
ANADOLU Efes bu sezon rakibi 80 sayı altında tuttuğu maçlarda 19 galibiyet, 6 yenilgi aldı. Rakibin 80'in üzerine çıktığı maçlarda bu sayı 6'ya 8 oldu. Avrupa Ligi'nin en skorer takımı olan CSKA'yı da 80 sayının altında tutmak Anadolu Efes için galibiyetin anahtarı olacaktır.

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Almanya’ya vize eleştirisi
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