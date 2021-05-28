Almanya’ya vize eleştirisi

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman Dörtlü Final'de şampiyonluk için oynayacaklarını söylerken, Almanya'nın vize politikasını eleştirdi. Ataman, "Resmiyayıncımız basın toplantısı için buradadeğil. Yine Köln'de oyuncularımızın ailelerive yönetim kurulu üyelerimiz maalesefolmayacak. Çünkü Alman yetkililer bunamüsaade etmedi. Dünyanın birçok yerinde etkinlikler bu şekilde gerçekleştiriliyor. Ancak ben neden bu şekilde bir karar alındığını bilmiyorum" şeklinde konuştu.
Micic&Hackett eşleşiyor
KARŞILAŞMANIN en kritik eşleşmesi Micic ile Hackett arasında olacak. Hem skor gücü hem de asistleri ile Micic, Anadolu Efes'in en üretkenismi durumunda. Hackett ise CSKA'da MikeJames'in ayrılmasından sonra hücumda vesavunmada (asistte birinci, sayıda 3'üncü) başrolesoyundu. Güçlü fizikleri ile dikkat çeken iki oyuncunun arasındaki mücadelenin galibi de maçın sonucuna etki edecek gibi duruyor.
80'in altında tut ve kazan
ANADOLU Efes bu sezon rakibi 80 sayı altında tuttuğu maçlarda 19 galibiyet, 6 yenilgi aldı. Rakibin 80'in üzerine çıktığı maçlarda bu sayı 6'ya 8 oldu. Avrupa Ligi'nin en skorer takımı olan CSKA'yı da 80 sayının altında tutmak AnadoluEfes için galibiyetin anahtarı olacaktır.