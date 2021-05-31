Şampiyon Efes

Finale durgun başlayıp 10 sayı geri düşmesine rağmen çabuk toparlanan lacivert-beyazlılar önce rakibini yakaladı sonra da 11 sayı farkı buldu. İspanyol ekibi 69-69’da skoru dengelese de Larkin ile Micic sahneye çıktı ve ‘ANADOLU EFES THY AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONU’ oldu
2017'de Fenerbahçe Beko'nun zaferinden sonra Anadolu Efes bu kupayı kazanan ikinci Türk takımı unvanını aldı
THY Avrupa Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes... Köln'deki finaldeBarcelona'yı nefes kesen bir maçtansonra 86-81 yenen lacivert-beyazlılar,1996'daki Koraç Kupası zaferinden25 yıl sonra Avrupa'nın en büyük kupasınımüzesine götürdü. Savunma sertliği ile maçın başında üstünlüğü ele alan Barcelona'ya Sertaç'ın 8 sayısı ile cevap veren Efes, ribauntlarda etkisiz kalınca ikinci şans toplarından bulduğu sayılarla Barcelona ilk periyodu 22-15 önde tamamladı. İkinci bölüme de hızlı giren Barcelona, 11'inci dakikada 25-15'i buldu. Kenardangelen Moerman ve Pleiss ile boyalıalanda dengeyi sağlayan Anadolu Efes,Larkin'in de serbest atış çizgisinden bulduğusayılarla devreyi 39-36 galip bitirdi. Micic ve Larkin'in ikinci yarıya etkili girmesi ile 24. dakikada 52-41'lik üstünlüğü bulan temsilcimize boyalı alandan bulduğu sayılarla cevap veren Barcelona 35'inci dakikada 69-69'da skoru eşitledi. Final bölümünde Larkin ve Micic ile sayılar bulan Efes, Singleton'ın da katkıları ile maçtan 86-81 galip ayrıldı.
ATAMAN KUPALARI DÖRTLEDİ
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa Ligi'ni kazanarak, bunu başaran ilk Türk antrenör olurken kendi tabiriyle "kupakoleksiyonunu" tamamladı. Avrupa'da 4. kupasını kazanan Ataman, İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası ve G.Saray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası'nı elde etmişti. Ergin Ataman, hem ULEB Avrupa Kupası'nı hemde THY Avrupa Ligi'ni kazanan 3. başantrenörunvanını da aldı. Tecrübeli teknik adam maçın andından da uluslararası yayına 'Önce Türkçekonuşacağım' diyerek girdi. Ataman, "Sözümüzde durduk. Türk halkına,Türk şehitlerine armağan olsun.Kazanacağız dedik, aldık bu kupayı" dedi ve "Yapabileceğimizi biliyorduk. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Üst üste 2 şampiyonluk kazandık diye düşünüyorum. Geçen yıl ve bu yılın şampiyonuyuz biz" ifadesini kullandı.
SPORA SAHİP ÇIKIYORUZ
Ataman basın toplantısında ise "Sayın Cumhurbaşkanımız aradı ve tebrik etti. Ülke olarak gençliği ve sporu seviyoruz, buna sahip çıkıyoruz. Bazı ülkelerde bize sorun çıkarıyorlar" diye konuştu.
MÜTHİŞ BİR HİKâYE YAZDIK
ANADOLU Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin finalin ardından sevincini Micic ile paylaşırken, takım arkadaşının MVP ödülü almasını da alkışladı. Larkin sevincini de şu cümlelerle açıkladı: "Mükemmel hissediyorum.Çok uzun bir sezon oldu, her şeyi yaşadık ama sonundakazanmayı başardık. Müthiş bir duygu. Her şey bu kupaiçindi. Müthiş bir hikâye yazdık. Bize yardımcı olan herkeseteşekkür etmek istiyorum. Çok mutluyum herkesiçin. Taraftarımızla bu yıl beraber olamadık, bu onlariçin. Şampiyonluğu onlara armağan ediyoruz."
dedi. Bitiş düdüğüyle gözyaşlarını tutamayan Beaubois kupayı elinden bırakmadı. Efes'in iki tecrübeli ismi Moerman ve Simon maçın ardından büyük sevinç yaşadılar.
HİÇ UNUTMAYACAĞIM
Micic maçın ardından "Akıllıca bir şeyler söylemek şu an çok zor. Shane bizi ayakta tuttu. Hayatta karşımıza çok fazla çıkmayacak şeylerden birini yaşıyoruz. Herkes çok çalıştı. Bunu hak ettik. Çok mutluyum. MVP olmak tabii ki iyi hissettiriyor. Hayatım boyunca unutamayacağım şeyler yaşıyorum" şeklinde konuştu.
MİCİC YİNE MVP
NORMAL sezonun 'En Değerli Oyuncusu' olan Anadolu Efes'in yıldızı Vasilje Micic, Dörtlü Final'in de 'En Değerli Oyuncusu' seçildi. Micic bununla birlikte THY'den 1 milyon mil'lik uçuş ödülü de kazandı. Micic ödülünü alırken takım arkadaşları da 'MVP' diye tempo tuttu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu olan Anadolu Efes'i sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla tebrik etti. Başkan Erdoğan, "Göğsümüzü kabartan bu büyük başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Anadolu Efes'i kutlarken, tüm Türkiye'den temsilcimize destek mesajları yağdı.
VOLKAN ÜSTÜYILDIZ:
Kupa çok yakıştı
İlkyarıda Micic ve Larkin sadece 1 saha içi isabeti bulmuştu... Rakip, uzun 5'le Anadolu Efes'in üç sayı tehdidini sekteye uğratmış ve 2. periyodun da başında 25-15 öndeydi...Ve Efes bu gidişata Pleiss-Moermann ikilisi ile 'Dur' dedi. Alman pivot dış şutları, Moerman da enerjisi ve ribauntları ile dengeleri değiştirdi. Larkin de 'Şutatamıyorsam faul yaptırırım' diyerek kamikazeler gibi Barcelona savunmasına saldırınca (9/9 serbest atış) skor üstünlüğü de temsilcimize geçti ve Anadolu Efes ilk yarıyı 39-36 önde bitirdi. Aslında maçın başında da Efes savunmada iyiydi ama hücum ribauntlarından verilen sayılar ve Davies faktörü Barça'ya bir konfor alanı yaratmıştı. Ancak Pleiss-Moerman hamlesine cevap veremeyen Jasikevicius rotasyonu abartınca avantajı da çabuk kaybetti. Ayrıca Larkin-Micic korkusu o kadar sarmış ki Jasikevicius'u tüm planını bu ikiliyi durdurmak üzerine yapmış ama maçı kazanacak hücumu hiç düşünmemiş. Barcelonahücumları ikinci yarı iyice tombalayadönerken, Larkin ile Micic'in de potayı görmesiyle Anadolu Efes şampiyonluğa giden yolun kapısını açtı ve skor kafa kafaya gelse de hak ettiği kupayı kaldırdı. Üç yıllık yatırımın karşılığını nihayet alan lacivert-beyazlılar, 2016-2017'deki Fenerbahçe'den sonra en dominant takım olarak bunu başardılar.