Şampiyon Efes

2017'de Fenerbahçe Beko'nun zaferinden sonra Anadolu Efes bu kupayı kazanan ikinci Türk takımı unvanını aldıTHY Avrupa Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes...Savunma sertliği ile maçın başında üstünlüğü ele alan Barcelona'ya Sertaç'ın 8 sayısı ile cevap veren Efes, ribauntlarda etkisiz kalınca ikinci şans toplarından bulduğu sayılarla Barcelona ilk periyodu 22-15 önde tamamladı. İkinci bölüme de hızlı giren Barcelona, 11'inci dakikada 25-15'i buldu.Micic ve Larkin'in ikinci yarıya etkili girmesi ile 24. dakikada 52-41'lik üstünlüğü bulan temsilcimize boyalı alandan bulduğu sayılarla cevap veren Barcelona 35'inci dakikada 69-69'da skoru eşitledi. Final bölümündeveile sayılar bulan'ın da katkıları ile maçtan 86-81 galip ayrıldı.Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa Ligi'ni kazanarak, bunu başaran ilk Türk antrenör olurken kendi tabiriyletamamladı. Avrupa'da 4. kupasını kazanan Ataman, İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası ve G.Saray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası'nı elde etmişti.Tecrübeli teknik adam maçın andından da uluslararası yayına 'diyerek girdi. Ataman,dedi ve "Yapabileceğimizi biliyorduk. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Üst üste 2 şampiyonluk kazandık diye düşünüyorum. Geçen yıl ve bu yılın şampiyonuyuz biz" ifadesini kullandı.Ataman basın toplantısında ise "Sayın Cumhurbaşkanımız aradı ve tebrik etti. Ülke olarak gençliği ve sporu seviyoruz, buna sahip çıkıyoruz. Bazı ülkelerde bize sorun çıkarıyorlar" diye konuştu.ANADOLU Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin finalin ardından sevincini Micic ile paylaşırken, takım arkadaşının MVP ödülü almasını da alkışladı. Larkin sevincini de şu cümlelerle açıkladı: "dedi. Bitiş düdüğüyle gözyaşlarını tutamayan Beaubois kupayı elinden bırakmadı. Efes'in iki tecrübeli ismi Moerman ve Simon maçın ardından büyük sevinç yaşadılar.Micic maçın ardından "Akıllıca bir şeyler söylemek şu an çok zor. Shane bizi ayakta tuttu. Hayatta karşımıza çok fazla çıkmayacak şeylerden birini yaşıyoruz. Herkes çok çalıştı. Bunu hak ettik. Çok mutluyum. MVP olmak tabii ki iyi hissettiriyor. Hayatım boyunca unutamayacağım şeyler yaşıyorum" şeklinde konuştu.NORMAL sezonun 'En Değerli Oyuncusu' olan Anadolu Efes'in yıldızı Vasilje Micic, Dörtlü Final'in de 'En Değerli Oyuncusu' seçildi. Micic bununla birlikte THY'den 1 milyon mil'lik uçuş ödülü de kazandı. Micic ödülünü alırken takım arkadaşları da 'MVP' diye tempo tuttu.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu olan Anadolu Efes'i sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla tebrik etti. Başkan Erdoğan, "Göğsümüzü kabartan bu büyük başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Anadolu Efes'i kutlarken, tüm Türkiye'den temsilcimize destek mesajları yağdı.İlkyarıda Micic ve Larkin sadece 1 saha içi isabeti bulmuştu... Rakip, uzun 5'le Anadolu Efes'in üç sayı tehdidini sekteye uğratmış ve 2. periyodun da başında 25-15 öndeydi...Ve Efes bu gidişata Pleiss-Moermann ikilisi ilededi. Alman pivot dış şutları, Moerman da enerjisi ve ribauntları ile dengeleri değiştirdi. Larkin dediyerek kamikazeler gibi Barcelona savunmasına saldırınca (9/9 serbest atış) skor üstünlüğü de temsilcimize geçti ve Anadolu Efes ilk yarıyı 39-36 önde bitirdi. Aslında maçın başında da Efes savunmada iyiydi ama hücum ribauntlarından verilen sayılar ve Davies faktörü Barça'ya bir konfor alanı yaratmıştı. Ancak Pleiss-Moerman hamlesine cevap veremeyen Jasikevicius rotasyonu abartınca avantajı da çabuk kaybetti. Ayrıca Larkin-Micic korkusu o kadar sarmış ki Jasikevicius'u tüm planını bu ikiliyi durdurmak üzerine yapmış ama maçı kazanacak hücumu hiç düşünmemiş.Larkin ile Micic'in de potayı görmesiyle Anadolu Efes şampiyonluğa giden yolun kapısını açtı ve skor kafa kafaya gelse de hak ettiği kupayı kaldırdı. Üç yıllık yatırımın karşılığını nihayet alan lacivert-beyazlılar, 2016-2017'deki Fenerbahçe'den sonra en dominant takım olarak bunu başardılar.