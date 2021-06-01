Ataman’ın başarısı çok büyük olay

1996'DA Efes Pilsen ile Avrupa Koraç Kupası'nı kazanan Aydın Örs, o dönem yardımcısı olan Ergin Ataman'ın başarıları ile gurur duyduğunu söyledi. Örs, "Çok heyecanlıyım.Her şeyden önce hak edilen, sadecebu yılın değil 2 yılın hak edilmişkupasıydı. Bu nedenle sevgili Ergin veekibini, Tuncay Özilhan Bey'i, Alper'ikutluyorum. Müthiş bir iş başardılar" dedi. Örs, Avrupa Ligi kupasını kazanan ilk Türk antrenör olan Ataman için, "Bir Türk antrenör olarak,Ergin'in yaptığı büyük bir olay. Gururduyuyorum" ifadesini kullandı.