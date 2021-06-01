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Giriş Tarihi: 1.6.2021

Ataman’ın başarısı çok büyük olay

Ataman’ın başarısı çok büyük olay
1996'DA Efes Pilsen ile Avrupa Koraç Kupası'nı kazanan Aydın Örs, o dönem yardımcısı olan Ergin Ataman'ın başarıları ile gurur duyduğunu söyledi. Örs, "Çok heyecanlıyım. Her şeyden önce hak edilen, sadece bu yılın değil 2 yılın hak edilmiş kupasıydı. Bu nedenle sevgili Ergin ve ekibini, Tuncay Özilhan Bey'i, Alper'i kutluyorum. Müthiş bir iş başardılar" dedi. Örs, Avrupa Ligi kupasını kazanan ilk Türk antrenör olan Ataman için, "Bir Türk antrenör olarak, Ergin'in yaptığı büyük bir olay. Gurur duyuyorum" ifadesini kullandı.

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Ataman’ın başarısı çok büyük olay
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