Sevenler kavuştu

THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olarak Türkiye'nin yüzünü güldüren Anadolu Efes dün yurda döndü. Almanya'nın vize zulmüne uğradıkları içinAnadolu Efesli basketbolcular kupa ile göründüğünde, alanda bulunan taraftarlardan oluşan bandonun eşliğinde alkışlar koptu.Burada da kısa bir açıklama yapan Ataman, "3 yıldır bunu bekliyorduk. Sonunda şampiyon olduk. Herkesin büyük ilgisi ve sevgisi var. Türk halkına, bizimle tek yürek olduğu için teşekkür ediyorum. Söz vermiştik, yerine getirdik. Bu açıdan gururluyum" dedi.