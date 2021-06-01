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Giriş Tarihi: 1.6.2021

Sevenler kavuştu

Sevenler kavuştu

Avrupa şampiyonu dün yurda dönerken, oyuncuları havaalanında, vize skandalı yüzünden ’ya gidemeyen aileleri karşıladı

THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olarak Türkiye'nin yüzünü güldüren Anadolu Efes dün yurda döndü. Almanya'nın vize zulmüne uğradıkları için organizasyona gidemeyen oyuncuların aileleri, lacivert-beyazlı kafileyi İstanbul Havaalanı'nda karşıladı. Anadolu Efesli basketbolcular kupa ile göründüğünde, alanda bulunan taraftarlardan oluşan bandonun eşliğinde alkışlar koptu. Başta koç Ergin Ataman olmak üzere kafile, medyanın hücumuna uğrarken oyuncular, aileleri ile sarmaş dolaş oldular. Burada da kısa bir açıklama yapan Ataman, "3 yıldır bunu bekliyorduk. Sonunda şampiyon olduk. Herkesin büyük ilgisi ve sevgisi var. Türk halkına, bizimle tek yürek olduğu için teşekkür ediyorum. Söz vermiştik, yerine getirdik. Bu açıdan gururluyum" dedi.

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