Sevenler kavuştu

Avrupa şampiyonu Anadolu Efes dün yurda dönerken, oyuncuları havaalanında, vize skandalı yüzünden Almanya’ya gidemeyen aileleri karşıladı
THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olarak Türkiye'nin yüzünü güldüren Anadolu Efes dün yurda döndü. Almanya'nın vize zulmüne uğradıkları için organizasyonagidemeyen oyuncuların aileleri,lacivert-beyazlı kafileyi İstanbulHavaalanı'nda karşıladı. Anadolu Efesli basketbolcular kupa ile göründüğünde, alanda bulunan taraftarlardan oluşan bandonun eşliğinde alkışlar koptu. Başta koç ErginAtaman olmak üzerekafile, medyanın hücumunauğrarken oyuncular,aileleri ile sarmaşdolaş oldular. Burada da kısa bir açıklama yapan Ataman, "3 yıldır bunu bekliyorduk. Sonunda şampiyon olduk. Herkesin büyük ilgisi ve sevgisi var. Türk halkına, bizimle tek yürek olduğu için teşekkür ediyorum. Söz vermiştik, yerine getirdik. Bu açıdan gururluyum" dedi.