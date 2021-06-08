Brooklyn'den Milwaukee'ye 39 sayı fark! Seride 2-0 öne geçtiler...

BATI KONFERANSI YARI FİNALİNDE İLK MAÇI SUNS KAZANDI

Batı Konferansı yarı final serisi ilk maçında ise Phoenix Suns, özellikle son periyottaki etkili performansıyla konuk ettiği Denver Nuggets'ı 122-105 yendi. Seride 1-0 öne geçen Suns'ta Mikal Bridges 23 sayı, 5'er asist ve ribaunt, Chris Paul 21 sayı, 11 asist ve 6 ribaunt, Devin Booker 21 sayı, 8 asist ve 4 ribaunt, Deandre Ayton 20 sayı ve 10 ribaunt, Jae Crowder 14 sayıyla takımına galibiyeti getirdi.

Nuggets'ta Nikola Jokic 22 sayı ve 9 ribaunt, Aaron Gordon 18 sayı, Michael Porter 15 sayı ve 7 ribaunt, Facundo Campazzo 14 sayı ve 6 asist, JaMychal Green ise 10 sayı ve 11 ribaunt ile mücadele etti.