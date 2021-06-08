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Giriş Tarihi: 8.6.2021 10:32 Son Güncelleme: 8.6.2021 10:32

Brooklyn'den Milwaukee'ye 39 sayı fark! Seride 2-0 öne geçtiler...

AA
Brooklyn'den Milwaukee'ye 39 sayı fark! Seride 2-0 öne geçtiler...

NBA play-off'larında 'ı 125-86 yenen , konferans yarı final serisinde 2-0 öne geçti. Seride 2-0 öne geçerek avantajı yakalayan Nets'te ilk maçta sakatlanan all-star forma giyemedi. 32 sayıyla galibiyette başrol oynadı.

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. ikinci maçında Barclays Center'da 'ı ağırlayan Nets, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 39 sayı farkla kazandı.

Seride 2-0 öne geçerek avantajı yakalayan Nets'te ilk maçta sakatlanan all-star forma giyemedi. 32 sayı, 6 asist ve 4 ribaunt, Kyrie Irving 22 sayı, 6 asist ve 5 ribaunt, Bruce Brown 13 sayı ve 6 ribaunt, Joe Harris 13 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Bucks'ta all star Giannis Antetokounmpo 18 sayı, 11 ribaunt ve 4 asist, Khris Middleton 17 sayı ve 5 ribaunt, Jrue Holiday ise 13 sayı üretti.

BATI KONFERANSI YARI FİNALİNDE İLK MAÇI SUNS KAZANDI

Batı Konferansı yarı final serisi ilk maçında ise Phoenix Suns, özellikle son periyottaki etkili performansıyla konuk ettiği Denver 'ı 122-105 yendi. Seride 1-0 öne geçen Suns'ta Mikal Bridges 23 sayı, 5'er asist ve ribaunt, Chris Paul 21 sayı, 11 asist ve 6 ribaunt, Devin Booker 21 sayı, 8 asist ve 4 ribaunt, Deandre Ayton 20 sayı ve 10 ribaunt, Jae Crowder 14 sayıyla takımına galibiyeti getirdi.

Nuggets'ta Nikola Jokic 22 sayı ve 9 ribaunt, Aaron Gordon 18 sayı, Michael Porter 15 sayı ve 7 ribaunt, Facundo Campazzo 14 sayı ve 6 asist, JaMychal Green ise 10 sayı ve 11 ribaunt ile mücadele etti.

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Brooklyn'den Milwaukee'ye 39 sayı fark! Seride 2-0 öne geçtiler...
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