Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Dyshawn Pierre Fenerbahçe Beko'da kaldı!
Giriş Tarihi: 14.6.2021 12:13 Son Güncelleme: 14.6.2021 12:14

'da kaldı!

Dyshawn Pierre Fenerbahçe Beko'da kaldı!

Son dakika... , Kanadalı oyuncusu ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Son dakika... , Kanadalı oyuncusu ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Beko kadrosuna 2020-21 sezonunun başında katılan ve gösterdiği performansla EuroLeague'in en iyi forvetlerinden biri olarak kendisini kanıtlayan Dyshawn Pierre ile takımımız arasındaki anlaşma, 2+1 yıllık sözleşmeyle 2023-2024 sezonunun sonuna dek uzatılmıştır.

Dyshawn Pierre, bu sezon EuroLeague'de 36 maçta forma giydi ve ortalama 24 dakika parkede kaldığı mücadelelerde 9.1 sayı (%61.4 iki sayı, %41.7 üç sayı, %88 serbest atış), 3.3 ribaund, 2.0 asist ve 11.9 verimlilik puanı ortalamaları üretti.

Başarılı oyuncumuz, bu performansı sayesinde EuroLeague Oyuncular Birliği tarafından EuroLeague'de ilk sezonunu geçiren oyuncular arasında "En İyi Oyuncu" seçildi.

Bu anlaşmanın Kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Dyshawn Pierre'ye Fenerbahçe forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz."

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da kim elendi? 13 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı? Kritik konseyde şok eleme, duyan şaşkına döndü
Son dakika: Yapılandırmada büyük fırsat: 1100 TL yerine 85 TL...
Türkiye için yeni altın müjdeleri kapıda! İşte potansiyel iller
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi öncesi peş peşe kritik temaslar
Son dakika: Christian Eriksen'le ilgili kötü haberi verdi! "Bir daha asla..."
Son dakika! Lucien Favre için son viraja gelindi! Fenerbahçe transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor
Emekli temmuz zammı belli oluyor! Emekli, memur, yaşlı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?
Camdaki Kız Hayri kimdir, hikayesi nedir? Camdaki Kız'da Hayri'yi kim oynayacak ve hangi oyuncu gelecek?
Son dakika: Üzücü haberi Emel Sayın verdi! Keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti!
SON DAKİKA: Malatya'da şaşkına çeviren olay! Tabutu açınca gerçek ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Dyshawn Pierre Fenerbahçe Beko'da kaldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA